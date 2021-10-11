نرفض المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج ومضيق باب المندب

موقع تابناك الإخباري _جاء ذلك خلال لقائه في القاهرة رئيس حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته، معين عبدالملك، حيث استهل رئيس الوزراء المصري اللقاء بالإعراب عن "إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة" في حكومة عبد ربه منصور هادي، يوم أمس الأحد.

وأكد مدبولي دعم حكومة هادي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، وقال إن مصر تؤمن بأن "الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".

كما شدد على رفض بلاده "محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب"، وفق تعبيره، مؤكدا على "ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

وأكد "حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب".

وأشار إلى أن "مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، التي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل".

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "القاهرة رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لاتفاق "الرياض" برعاية السعودية، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ كافة بنود "اتفاق الرياض" كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة".

من جانبه، أشاد رئيس حكومة الرئيس المنتهية ولايته، بعلاقات "التعاون والأخوة التي تربط مصر واليمن"، معتبرا أن "اليمنيين يدينون لمصر بمفهوم الدولة الحديثة، والدعم الذي قدمه دوماً الأشقاء في مصر إلى اليمن وشعبه".

وتدعم مصر التحالف السعودي في حربه على اليمن منذ ست سنوات، وهي حرب تسببت باكبر أزمة إنسانية في العالم، وخلفت عشرات آلاف الشهداء، فضلا عن تدمير البنية التحتية ودفع ملايين اليمنيين نحو حافة المجاعة.