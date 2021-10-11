الاحتلال الاسرائيلي يُبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع

قررت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأحد، الافراج عن رئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

موقع تابناك الإخباري_أفرجت شرطة الاحتلال عن الشيخ عكرمة صبري، بعد التحقيق معه لمدة 6 ساعات، وتسليمه قرار الإبعاد عن الأقصى.

ونظّمت شخصيات مقدسية، وقفة تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري أمام المسكوبية، خلال التحقيق معه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صباح أمس الاحد، وسلمته قرارًا يقضي بالمثول أمام المخابرات للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.

يذكر أن الشيخ عكرمة صبري تعرض للعديد من الاعتقالات والابعادات عن المسجد الأقصى.

كما استدعت مخابرات الاحتلال، اليوم الخبير في شؤون القدس جمال عمرو للتحقيق في المسكوبية، بعد اقتحام منزله في حي الثوري ببلدة سلوان بالقدس.