الرئيس التونسي يوقع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا بتسمية الحكومة التونسية الجديدة في البلاد برئاسة نجلاء بودن، التي تم تكليفها قبل أيام بتشكيل الحكومة.

موقع تابناك الإخباري_والتقى الرئيس التونسي، صباح اليوم، رئيسة الحكومة المكلفة، ووقع الأمر الرئاسي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على موقعها الرسمي.

وكان سعيد، قد كلف بودن، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة نهاية سبتمبر الماضي، بعد نحو شهرين من غياب الحكومة التي أقال رئيسها السابق هشام المشيشي، في 25 يوليو الماضي.

واتخذ سعيد، قرارات استثنائية في 25 تموز/يوليو بتجميد مجلس النواب التونسي، الذي تسيطر عليه حركة النهضة وإقالة المشيشي، من منصبه، وذلك في ظل أزمة سياسية ضربت البلاد منذ أشهر.

وكانت بودن قد أكدت بعد تكليفها بتشكيل الحكومة أنها ستستعين بالكفاءات الشابة والنسائية في حكومتها، وأنها ستكون على رأس أولوياتها معاجلة الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلاد، والنهوض بالأحوال المعيشية للمواطن التونسي.