النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد والاعلام الامني ينشر معلومات عنه

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن القبض على ما يُعرف بمشرف المال لتنظيم "داعش" الارهابي خارج البلاد.
رمز الخبر: ۵۸۴۲۱
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر"في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش".

وأضاف، أن هذا المعتقل هو "نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

من جانبها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن اعتقال نائب ابو بكر البغدادي قالت فيه: "بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش الإرهابي سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري الملقب بأبو آسيا وأبو عبدالقادر الزبيدي".

وأضافت، أنه "تمَّ اعتقال المجرم بعمل نوعي من قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني، وبعملية خاصة خارج الحدود"، مشيرةً إلى أن "المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دولياً وهو مقرَّب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرّب من زعيم التنظيم الحالي، المجرم عبدالله قرداش".

وتابعت، أن "سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم الإرهابي، من بينها منصب نائب الإرهابي، المقبور أبوبكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة"، لافتةً إلى أن "التنظيم واجه ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال اعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه، وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من القيام بأعماله الإجرامية في العراق".

وجددت الخلية "العهد لشعب العراق بأن تكون قواتنا الأمنية كافة، عيناً لا تنام، لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا".

وكان الكاظمي كشف للعراقيين في تصريح له عقب الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية يوم امس الاحد، انهم سيسمعون يوم اليوم الاثنين خبرًا أمنيًا مهمًا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقداد: سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها
السيسي يناقش مع رئيس البرلمان الكوري التعاون الاقتصادي
لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا
أعضاء الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام سعيد بعد أكثر من شهرين على "الإجراءات الاستثنائية"
صنعاء تتلألأ بالإضاءة الخضراء مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف
نقص الأدوية وغلاء سعرها يهدد بكارثة إنسانية في أفغانستان
على هامش قمة حركة عدم الانحياز.. وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في بلغراد
بمناسبة يوم العامل الزراعي.. بوتين يضع هدفا مهما للقطاع الزراعي الروسي
وقفة احتجاجية تنديداً باختطاف ثمانية من أبناء ذمار في محافظة عدن
بعد إعصار "شاهين".. السلطان هيثم يوجه خطابا للأمة
مدبولي ورئيس حكومة هادي يعقدان مباحثات رسمية في القاهرة
دمار 17 ألف منزل وتضرر 1.76 مليون صيني جراء فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم شانتشي
مفوضية الانتخابات: النسبة الأولية للتصويت العام بلغت 41 بالمئة
وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان حلسة مباحثات ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية
مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين
الشرطة في روما تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات كوفيد
وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”
الكاظمي بعد الإدلاء بصوته: أصواتكم ثمينة ولا تفوتوا فرصة التغيير
تخليد يوم الشاعر الايراني حافظ الشيرازي في النجف الاشرف
الرئيس رئيسي: الجريمة الإرهابية الأخيرة في أفغانستان كانت برعاية أميركية
المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
العميد اشتري: لا توجد مشاكل أمنية في البلاد
السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في باكستان
الشيخ الخزعلي: مشاركة العراقيين اليوم هي انعكاس لشجاعتهم ووعيهم
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية
الصناعة الايرانية تتوقع انتاج 16.5 مليون جهاز منزلي
الفيلم الإيراني "الثلج یسمی" يفوز بجائزة مهرجان سينمائي صربي
السيد الحكيم: الانتخابات هي البداية وسننتقل الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة
سورية تدعم إيران وتدين الممارسات الأمريكية ضدها
رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكّرة