الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد والاعلام الامني ينشر معلومات عنه

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن القبض على ما يُعرف بمشرف المال لتنظيم "داعش" الارهابي خارج البلاد.

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر"في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش".

وأضاف، أن هذا المعتقل هو "نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

من جانبها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن اعتقال نائب ابو بكر البغدادي قالت فيه: "بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش الإرهابي سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري الملقب بأبو آسيا وأبو عبدالقادر الزبيدي".

وأضافت، أنه "تمَّ اعتقال المجرم بعمل نوعي من قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني، وبعملية خاصة خارج الحدود"، مشيرةً إلى أن "المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دولياً وهو مقرَّب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرّب من زعيم التنظيم الحالي، المجرم عبدالله قرداش".

وتابعت، أن "سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم الإرهابي، من بينها منصب نائب الإرهابي، المقبور أبوبكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة"، لافتةً إلى أن "التنظيم واجه ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال اعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه، وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من القيام بأعماله الإجرامية في العراق".

وجددت الخلية "العهد لشعب العراق بأن تكون قواتنا الأمنية كافة، عيناً لا تنام، لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا".

وكان الكاظمي كشف للعراقيين في تصريح له عقب الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية يوم امس الاحد، انهم سيسمعون يوم اليوم الاثنين خبرًا أمنيًا مهمًا.