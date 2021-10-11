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في مؤتمر صحفي مشترك..

رئيسا برلماني ايران وسويسرا يؤكدان تطوير التعاون الثنائي

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ورئيس البرلمان السويسري آنداراس اييبي تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۸۴۱۹
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي مؤتمر صحفي مشترك مع اييبي بعد لقائهما في طهران اليوم الاثنين، قال قاليباف إن هنالك علاقات قديمة وعريقة بين ايران وسويسرا من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ونامل بان تكون هذه الزيارة في المرحلة الراهنة مؤثرة في توطيد العلاقات بين البلدين على الاصعدة الثنائية ومتعددة الاطراف.

وأشار قاليباف الى ان السفارة السويسرية تتولى مهمة رعاية المصالح بين ايران وبين اميركا وكندا والسعودية قائلا: لقد تباحثنا خلال اللقاء حول هذه العلاقات أيضاً.

ونوّه الى ان المحادثات تناولت أيضًا الاتفاق النووي والقضايا النووية وأضاف: كما تباحثنا في الاجتماع حول قضايا الزراعة والمياه وتربية الماشية وغير ذلك وسيستمر هذا التعاون وستكون هنالك لقاءات بين رئيسي لجنتي "الزراعة" و"الامن القومي" البرلمانيتين وبين رئيس البرلمان السويسري.

واوضح أن مباحثات جرت أيضًا حول تنمية صناعة السياحة آخذًا بنظر الاعتبار ظروف كورونا وتم الاتفاق على مواصلة العلاقات البرلمانية بين مجموعتي الصداقة البرلمانية في البلدين.

ولفت قاليباف الى دور سويسرا في مجال المهاجرين الافغان في ايران وقال إن البحث جرى في الاجتماع أيضًا حول الظروف الخاصة للشعب الافغاني وقضايا حقوق الانسان والصحة والعلاج حيث أعلن الطرفان الاستعداد للتعاون لحل المشاكل.

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