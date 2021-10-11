النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

طالبان تسلم 2000 أسرة من أقلية الهزارة أوامر لإخلاء منازلهم في بلدة ولي عصر بمزار الشريف

وأرسل أهالي بلدة ولي العصر بالمديرية الخامسة بمزار الشريف شرائط فيديو إلى وكالات الأنباء قالوا فيها إن مجموعة من مسلحي طالبان، بدعم وأمر من محكمة الحركة، أمهلوا أهالي البلدة التي يسكنها 2000 أسرة، ثلاثة أيام، كي يغادروا منازلهم ويرحلوا عن البلدة.
رمز الخبر: ۵۸۴۱۸
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويقول سكان البلدة إن لديهم وثائق رسمية وقانونية تثبت ملكيتهم لهذه المنازل والأراضي، لكن طالبان طلبت منهم مغادرة منازلهم دون الالتفات إلى وثائقهم.

وبحسب ما أفاد به سكان هذه البلدة، فقد أتت مجموعة من طالبان لتدمير المنازل، لكن المحامي المحلي وسكان البلدة أوقفوهم. لاحقا، أمهل مقاتلو طالبان أهالي ولي عصر ثلاثة أيام لمغادرة البلدة.

من ناحية أخرى، قال مسؤول محلي في طالبان إنه "لا توجد معلومات كاملة وواضحة حول هذا الأمر"، وإنه "سيتم اتخاذ الإجراء بعد استكمال التفاصيل". ومع ذلك، يقول الناس إن حديث طالبان الإعلامي يتعارض مع ما تفعله الحركة في الواقع ضد الأشخاص العزل والأقليات العرقية والدينية.

وسبق أن أجبرت طالبان مئات العائلات من أقلية الهزارة في أجزاء مختلفة من مقاطعة دايكوندي على الرحيل.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقداد: سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها
السيسي يناقش مع رئيس البرلمان الكوري التعاون الاقتصادي
لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا
أعضاء الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام سعيد بعد أكثر من شهرين على "الإجراءات الاستثنائية"
صنعاء تتلألأ بالإضاءة الخضراء مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف
نقص الأدوية وغلاء سعرها يهدد بكارثة إنسانية في أفغانستان
على هامش قمة حركة عدم الانحياز.. وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في بلغراد
بمناسبة يوم العامل الزراعي.. بوتين يضع هدفا مهما للقطاع الزراعي الروسي
وقفة احتجاجية تنديداً باختطاف ثمانية من أبناء ذمار في محافظة عدن
بعد إعصار "شاهين".. السلطان هيثم يوجه خطابا للأمة
مدبولي ورئيس حكومة هادي يعقدان مباحثات رسمية في القاهرة
دمار 17 ألف منزل وتضرر 1.76 مليون صيني جراء فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم شانتشي
مفوضية الانتخابات: النسبة الأولية للتصويت العام بلغت 41 بالمئة
وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان حلسة مباحثات ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية
مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين
الشرطة في روما تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات كوفيد
وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”
الكاظمي بعد الإدلاء بصوته: أصواتكم ثمينة ولا تفوتوا فرصة التغيير
تخليد يوم الشاعر الايراني حافظ الشيرازي في النجف الاشرف
الرئيس رئيسي: الجريمة الإرهابية الأخيرة في أفغانستان كانت برعاية أميركية
المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
العميد اشتري: لا توجد مشاكل أمنية في البلاد
السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في باكستان
الشيخ الخزعلي: مشاركة العراقيين اليوم هي انعكاس لشجاعتهم ووعيهم
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية
الصناعة الايرانية تتوقع انتاج 16.5 مليون جهاز منزلي
الفيلم الإيراني "الثلج یسمی" يفوز بجائزة مهرجان سينمائي صربي
السيد الحكيم: الانتخابات هي البداية وسننتقل الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة
سورية تدعم إيران وتدين الممارسات الأمريكية ضدها
رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكّرة