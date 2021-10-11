النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

اوليانوف: امريكا استغرقت شهرين للتحضير لمحادثات فيينا

ان من المهم جدا للحكومة الجديدة التي هي حكومة عملية وتسعى لتحقيق النتائج، بان يتم ضمان مصالح وحقوق الشعب الايراني بصورة كاملة في المفاوضات.
رمز الخبر: ۵۸۴۱۳
تأريخ النشر: 11 October 2021

رد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية اليوم على الاتهامات الموجهة لايران حول تأجيل بدء محادثات فيينا مشيراً إلى ان الامر استغرق شهرين للولايات المتحدة للتحضير لمحادثات فيينا.

ویذکر ان ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، رد يوم الأحد على الاتهامات الموجهة لايران بزعم التباطؤ في استئناف المفاوضات النووية في فيينا.

وكتب ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: "من أجل الدقة، لا ينبغي أن ننسى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تشكلت في نهاية آب / أغسطس بمعنى انه مضى أقل من شهرين، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة استغرقت شهرين للتحضير لمحادثات فيينا (لإحياء الاتفاق النووي).

وجدير بالذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اكد يوم الجمعة ان ايران تعتزم العودة لمفاوضات فيينا وقال: "اننا نقترب من الوصول الى حصيلة نهائية في الحكومة الجديدة (حول مراجعة جولات المفاوضات السابقة)".

واضاف: ان من المهم جدا للحكومة الجديدة التي هي حكومة عملية وتسعى لتحقيق النتائج، بان يتم ضمان مصالح وحقوق الشعب الايراني بصورة كاملة في المفاوضات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقداد: سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها
السيسي يناقش مع رئيس البرلمان الكوري التعاون الاقتصادي
لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا
أعضاء الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام سعيد بعد أكثر من شهرين على "الإجراءات الاستثنائية"
صنعاء تتلألأ بالإضاءة الخضراء مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف
نقص الأدوية وغلاء سعرها يهدد بكارثة إنسانية في أفغانستان
على هامش قمة حركة عدم الانحياز.. وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في بلغراد
بمناسبة يوم العامل الزراعي.. بوتين يضع هدفا مهما للقطاع الزراعي الروسي
وقفة احتجاجية تنديداً باختطاف ثمانية من أبناء ذمار في محافظة عدن
بعد إعصار "شاهين".. السلطان هيثم يوجه خطابا للأمة
مدبولي ورئيس حكومة هادي يعقدان مباحثات رسمية في القاهرة
دمار 17 ألف منزل وتضرر 1.76 مليون صيني جراء فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم شانتشي
مفوضية الانتخابات: النسبة الأولية للتصويت العام بلغت 41 بالمئة
وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان حلسة مباحثات ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية
مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين
الشرطة في روما تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات كوفيد
وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”
الكاظمي بعد الإدلاء بصوته: أصواتكم ثمينة ولا تفوتوا فرصة التغيير
تخليد يوم الشاعر الايراني حافظ الشيرازي في النجف الاشرف
الرئيس رئيسي: الجريمة الإرهابية الأخيرة في أفغانستان كانت برعاية أميركية
المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
العميد اشتري: لا توجد مشاكل أمنية في البلاد
السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في باكستان
الشيخ الخزعلي: مشاركة العراقيين اليوم هي انعكاس لشجاعتهم ووعيهم
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية
الصناعة الايرانية تتوقع انتاج 16.5 مليون جهاز منزلي
الفيلم الإيراني "الثلج یسمی" يفوز بجائزة مهرجان سينمائي صربي
السيد الحكيم: الانتخابات هي البداية وسننتقل الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة
سورية تدعم إيران وتدين الممارسات الأمريكية ضدها
رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكّرة