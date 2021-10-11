ايران: لدينا أكثر من 120 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %

حول المفاعل الثاني للماء الثقيل قال: ان هذا المفاعل هو الان في مرحلة بحيث تم توفير كل ما يستلزم لهذا الامر.

اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بان مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة قد تجاوز 120 كغم، لافتا الى ان العمل جار في الوقت الحاضر لتدشين مفاعل "خنداب" للماء الثقيل في اراك.

واشار اسلامي في حوار مع التلفزيون الايراني مساء السبت الى الانشطة النووية السلمية الايرانية وقال: ان الانشطة النووية السلمية مع منع انتشار الاسلحة النووية تعد من حالات الالتزام المشترك للدول وتاتي في اطار ضوابط وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف: ان التكنولوجيا النووية تعد من حيث دورها في الرخاء العام والاقتصاد وصحة المجتمع واحدة من اكثر الامور حسما وتسهيلا وتعجيلا للتقدم في سائر المجالات.

واشار الى ان الاعداء منعوا عن البلاد هذه النقطة المفتاحية ويقيدون تحصيل الطلبة الجامعيين الايرانيين في الفروع المتعلقة بالتكنولوجيا النووية واضاف: ان المجالات الفضائية والنووية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا النانو والبيوتكنولوجيا تعد ضمن الحالات ذات المستوى العالي للقدرة وان حصيلة هذه القدرة العلمية والتكنولوجية هي القدرة الاقتصادية والعسكرية، التي يمكنها تسهيل التقدم وان تصبح داعما لها وتحقق الاقتدار للشعوب.

وقال اسلامي: الا ان الاستكبار العالمي لا یرغب اطلاقا بان تتوفر مثل هذه الفرص في دولة مثل ايران وان يعمل وينشط كوادرنا العلمية والشبابية في هذا الاطار اللامتناهي للتكنولوجيا لذا فانه يعمل على التضييق على هذا المجال يوما بعد اخر.

واشار الى النظام التاسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف: انه ينبغي على الوكالة الذرية وفقا لنظامها التاسيسي تشجيع ودعم ومساعدة الدول للاهداف السلمية للطاقة النووية كي تتمكن من الحصول على الطاقة النووية السلمية ولكن للاسف وللعديد من الاسباب ومن اجل ان يحتكروا التفوق لانفسهم فقد حصروا محيط العلم والتكنولويجا ويشددون علينا ويزيدون نفقاتنا.

وقال اسلامي: بناء على ذلك فان الطريق الذي تم اختياره واضح تماما وان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اتخذت الخطى لاهدافها السلمية في الطاقة النووية.

وحيا ذكرى العلماء النوويين الشهداء واشار الى الجهود المبذولة من قبل المعنيين في مجال الطاقة النووية وقال: لقد تمكنا من الحصول على التكنولوجيا النووية بالبحث والتنمية والعمل الدؤوب من قبل شباب بلادنا رغم العقبات والعداوات.

*نستهدف توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية

واوضح انه بناء على الاهداف المرسومة وتاكيدات قائد الثورة الاسلامية فقد تم ابلاغ منظمة الطاقة الذرية الايرانية بالعمل على توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية وبناء عليه سنعمل على تنفيذ هذا الهدف عمليا على ارض الواقع وان نتمكن من اتخاذ خطوة كبيرة الى الامام ونصل بانتاج الطاقة الكهروذرية الى اعلى مستوى عبر الاستفادة من جميع الفرص وتفعيل جميع الطاقات الداخلية والقدرات العلمية لمنظمة الطاقة الذرية والشركات المعرفية في البلاد.

وصرح بان خطة توليد 10 آلاف ميغاواط من المقرر لها ان تستغرق نحو 15 عاما وقال: ان الجدولة الزمنية لتوليد 2 الف ميغاواط (الوحدتان 2 و 3 في محطة بوشهر) كانت 8 اعوام ونسعى من اجل الا تتجاوز ذلك.

وصرح بان محطة بوشهر النووية تنتج 1000 ميغاواط من الكهرباء بصورة مستمرة وهي الان في فترة التوقف التي تستغرق 3 اشهر من اجل اجراء عمليات الصيانة الاساسية (من 2 تشرين الاول /اكتوبر 2021 الى 2 تشرين الثاني /يناير 2022).

*مخزون البلاد من اليورانيوم 20 بالمائة بلغ اكثر من 120 كغم

واعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية بان انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة قد تجاوز 120 كغم ونحن متقدمون على البرنامج المرسوم وقال: لقد كان من المقرر وفقا للاتفاق النووي ان يزودوننا بوقود اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة لمفاعل طهران الابحاثي الا انهم لم يلتزموا بذلك ولو لم نبادر الى انتاج ذلك لكان هذا الامر قد تحول الى احدى معضلاتنا اليوم.

وتابع اسلامي: لقد كان العدو يهدف من وراء العمليات الارهابية الاخيرة للاضرار بطاقة انتاجنا لاجهزة الطرد المركزي والتكنولوجيا المتعلقة بها ولكن لله الحمد تمكن زملاؤنا من احياء هذه الدورة مرة اخرى.

*العمل جار لتدشين مفاعل اراك للماء الثقيل

واوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان العمل جار لتدشين مفاعل خنداب للماء الثقيل في اراك واضاف: انه وفقا للجداول الزمنية فان هذا الامر بحاجة الى عام اخر الا انه تم توفير الامور اللازمة من حيث التصاميم والمعدات وان المتبقي فقط هو الوقت اللازم للبدء بعمل المفاعل.

وحول المفاعل الثاني للماء الثقيل قال: ان هذا المفاعل هو الان في مرحلة بحيث تم توفير كل ما يستلزم لهذا الامر.

واشار الى الاستخدامات الكثيرة لمفاعل الماء الثقيل ومنها انتاج الادوية المشعة وقال: ان هذا الامر ورد في الاتفاق النووي في مجالات الانتاج والبيع والتصدير الا ان الاميركيين لا يتحملون ان ندخل قطاع التكنولوجيا الحديثة.

واضاف: انه علينا الدفاع عن حقوقنا بحزم في اطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيق التقدم للبلاد.