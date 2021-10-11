وزير النفط الايراني: أنباء سارة تخص العقود والمقايضة

وأستطرد أن أي مستثمر يعتزم الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب بقطاع النفط بامكانه بالمقابل الحصول على النفط ومكثفات الغاز عبر المقايضة.

أكد وزير النفط الايراني جواد أوجي أن ثمة أنباء سارة في الطريق حول تنويع عقود النفط ومكثفات الغاز والمقايضة.

وبيّن أوجي في تصريح للتلفزيون الايراني يوم الاحد، بأنه تم ادراج موضوع بيع النفط عبر آلية المقايضة على جدول اعمالنا على ضوء حاجة العالم للطاقة وعبر الافادة من قدرات وطاقات الجهاز الدبلوماسي للبلاد، حيث سيتم في هذا المجال استخدام مقايضة النفط بالسلع والاستثمارات.

وأستطرد أن أي مستثمر يعتزم الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب بقطاع النفط بامكانه بالمقابل الحصول على النفط ومكثفات الغاز عبر المقايضة.

وأشار أوجي الى أنه تم تقديم تقرير مفصل الى لجنة الصناعات البرلمانية اليوم، يتعلق بمختلف قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وآلية الاستثمار فيها وتطوير صناعة النفط.