إيران وكينيا تعملان معا لتطوير تقنيات المياه والصرف الصحي

أعلنت المعاونية العلمية والتكنولوجية التابعة لرئاسة الجمهورية الايرانية، عن تعاون قريب بين إيران وكينيا في مجال التقنيات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

ویذکر أنه عقدت المعاونية العلمية والتكنولوجية التابعة لرئاسة الجمهورية الايرانية اجتماع عمل بين الوفدين الكيني والإيراني لتطوير التعاون المشترك في مجال المياه والصرف الصحي.

وحضر الاجتماع شركات تكنولوجيا وشركات معرفية وكان الغرض منه كذلك تطوير تقنيات المياه والصرف الصحي والتعليم ونقل التكنولوجيا وتصدير منتجات المياه والصرف الصحي.

وجرى متابعة نقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال المياه والصرف الصحي إلى كينيا كأحد الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تقنيات مثل معالجة المياه، ونقل المياه، وإدارة موارد المياه واستخدامها وتعظيم الاستهلاك في الزراعة والمناطق الحضرية.

كما سيتم استخدام قدرة شركة الابتكار التكنولوجي والتصدير الإيراني الصنع في كينيا، وسيعرض المعرض الدائم لهذه الشركة المنتجات التكنولوجية والمعرفية من مجال المياه والصرف الصحي.