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بن حبتور: صفقات الأسلحة وراء تصويت بعض الدول على قرار وقف مهمة لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن

وأوضح أن الهدف من عدم تمديد مهمة لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن هو طمس جرائم تحالف السعودية في اليمن العلنية والتي توصلت إليها لجنة الخبراء.
رمز الخبر: ۵۸۴۰۲
تأريخ النشر: 11 October 2021

عبر رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور عن أسفه البالغ لقرار وقف مهام لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في جرائم الحرب على اليمن.

وقال بن حبتور في تصريح للمسيرة يوم الأحد، "نأسف أن دولا مثل روسيا والصين صوتت ضد استمرار مهام التحقيق بجرائم الحرب في اليمن"، معتبراً أن التصويت يشير إلى علو كعب صفقات الأسلحة على دماء وحقوق الإنسان.

وأوضح أن الهدف من عدم تمديد مهمة لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن هو طمس جرائم تحالف السعودية في اليمن العلنية والتي توصلت إليها لجنة الخبراء.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأمم المتحدة لم تكن إلا منفذة لأجندة الدول الكبرى، بدليل أن قراراتها ضد سوريا والعراق نفذت ولم ينفَّذ قرار أمميّ واحد ضد كيان العدو.

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