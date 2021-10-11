ايران تتبوأ مركز الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

تبوأت ايران مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية 2021 التي جرت في العاصمة النرويجية اوسلو برصيد 146 نقطة بحصولها على 4 ميداليات ذهبية و 2 برونزية.

وتقلد الميداليات الذهبية لايران كل من؛ ميثم دلخاني (63 كغم) ومحمد رضا كرائي (67 كغم) ومحمد هادي ساروي (97 كغم) وعلي اكبر يوسفي (130 كغم) فيما نال البرونزية كل من؛ محمد علي كرائي (77 كغم) وبجمان بشتام (82 كغم).

وتوجت روسيا ببطولة العالم للمصارعة الرومانية برصيد 152 نقطة بحصولها على ذهبية واحدة و 4 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.

وكانت ايران قد توجت ببطولة العالم للمصارعة الرومانية عام 2014 وحلت في مركز الوصافة ايضا في العام 2009 كما تبوات المركز الثالث مرتين عامي 2011 و 2017 .

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشر الاولى في البطولة:

1-روسيا 152 نقطة 2-ايران 146 نقطة 3-جمهورية آذربیجان 107 نقاط 4-جورجيا 92 نقطة 5-تركيا 66 نقطة 6-المجر 60 نقطة 7-اليابان 54 نقطة 8-ارمينيا 49 نقطة 9-بولندا 46 نقطة 10-بيلاروسيا 40 نقطة.