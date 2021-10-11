وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية يصل الى اسلام آباد

وكان في استقبال الوفد السفير الايراني في باكستان محمد حسيني والنائب في المجلس الوطني الباكستاني سردار نصرالله خان درشك.

وصل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية برئاسة احمد امیرآبادي ‌فراهاني الى اسلام آباد فجر الاثنين.

وتاتي زيارة الوفد البرلماني الايراني الى اسلام آباد تلبية لدعوة من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية.

وكان في استقبال الوفد السفير الايراني في باكستان محمد حسيني والنائب في المجلس الوطني الباكستاني سردار نصرالله خان درشك.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني الايراني رئيسي المجلسين الوطني والشيوخ واعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية وكذلك بعض المسؤولين المحليين للبحث في العلاقات البرلمانية بين البلدين وترسيخ التعاون الودي في مختلف المجالات.

ومن المقرر ايضا ان يقوم الوفد الايراني بزيارة الى مدينة كراتشي لاجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة والبرلمانيين فيها.