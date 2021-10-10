السيد الحكيم: الانتخابات هي البداية وسننتقل الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أن "الانتخابات البرلمانية اليوم هي انتخابات غير مسبوقة، فالحملات الانتخابية إبتعدت تماما عن اية شعرات او صيغ مذهبية، وكانت وطنية بإمتياز والتنافس تحول الى تنافس مناطقي سياسي وهو مشروع في أي انتخابات.

ورأى السيد الحكيم في تصريح خاص لتابناك عقب الادلاء بصوته، أن "الانتخابات هي البداية وليست النهاية، وعندما تُغلق الصناديق ستبدأ مرحلة جديدة على ضوء مخرجات الانتخابات وإرادة الشعب".

وأكد أن "على القوى السياسية الفائزة التي تحظى بثقة الشعب ان تجلس سويا وتتعاون لتقدم نموذجا مرضيا للشعب العراقي".

واعرب السيد الحكيم عن تفاؤله بالانتقال عبر هذه الانتخابات من مرحلة اللاستقرار التي عشناها على مدار السنوات الماضية الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة.

وكان أدلى السيد عمار الحكيم، صباح اليوم الاحد، بصوته في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.