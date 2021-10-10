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حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية

أعرب حزب الله عن حزنه البالغ لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في التفجير ‏الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد في محافظة قندوز الافغانية.
رمز الخبر: ۵۸۳۹۲
تأريخ النشر: 10 October 2021

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، دان حزب الله هذا الفعل الإجرامي الذي يتنافى مع كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية، ‏والذي ارتكبه تنظيم داعش الوهابي الإرهابي.‏

ودعا حزب الله جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي لاتخاذ موقف ‏حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة وعزلها، كما دعا السلطات المسؤولة في ‏هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر ‏المفجعة‎.

وختم الحزب بيانه بالقول "اننا نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأله ‏تعالى ان يعافي الجرحى ويمن على الشعب الأفغاني المسلم بالأمن والسلام‎."‎

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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