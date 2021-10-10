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سورية تدعم إيران وتدين الممارسات الأمريكية ضدها

هنالك تطورات سنناقشها بروح التعاون المشترك وبما يخدم العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.
رمز الخبر: ۵۸۳۸۸
تأريخ النشر: 10 October 2021

جدد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التأكيد على دعم بلده لإيران وإدانتها القوية كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بالملف النووي الإيراني وملفات أخرى في المنطقة.

ویذکر نقلا عن سانا، بانه قال المقداد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مطار دمشق الدولي اليوم: هذه الزيارة مهمة جداً وأتمنى أن تتكرر دائما وسنبحث خلالها نتائج الجولة التي قام بها مؤخراً الوزير عبد اللهيان إلى روسيا ولبنان والجوانب المتعلقة بالملف النووي الإيراني حيث ندعم في سورية الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية وندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وبملفات أخرى في المنطقة.

وأضاف المقداد: هنالك تطورات سنناقشها بروح التعاون المشترك وبما يخدم العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.

بدوره قال عبد اللهيان: نهتم كل الاهتمام بعلاقاتنا الاستراتيجية وخلال الأسابيع الأخيرة توصلنا إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل للعلاقات بين البلدين في كل المجالات ووضع برامج مكثفة من أجل تطبيق هذا التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وأضاف عبد اللهيان: سيتم إنجاز هذه الاتفاقات الثنائية بالمستقبل القريب بما يخدم مصلحة الشعبين.. سورية في طريق التقدم والازدهار وخلال هذه المرحلة ستظل إيران بكل قوة إلى جانبها مثلما وقفت معها خلال مواجهة الحرب الإرهابية التي فرضت عليها.

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