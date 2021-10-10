المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات

أدلى رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صباح اليوم الاحد، بصوته في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

موقع تابناك الإخباري_في تصريح له عقب إقتراعه، قال الماكلي، ": نبارك للشعب العراقي اجراء الانتخابات النيابية، وأتمنى من كل العراقيين ان يذهبوا لمراكز الاقتراع وان يشاركوا في الانتخابات بكثافة".

وأضاف، " الانتخابات اشعرتنا بأننا في بلد تحترم فيه إرادة الشعب"، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب الوفاق الوطني لانها مرحلة تحديات.

وكانت قد مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، في تمام الساعة السابعة صباحا اليوم الأحد، اما نحو 25 مليون ناخب للإدلاء بصوتهم في التصويت العام للإنتخابات التشريعية المبكرة على أن تغلق في السادسة من مساء اليوم، بحسب ما أعلنت المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وتجري الانتخابات برقابة أممية ودولية وهي الأولى في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي قسّم البلاد إلى ثلاث وثمانين دائرة انتخابية.