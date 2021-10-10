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ايران تحصد ذهبيتين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية المقاومة في النرويج

رمز الخبر: ۵۸۳۸۱
تأريخ النشر: 10 October 2021

حصد المصارعان الايرانيان محمد هادي ساروي وعلي اكبر يوسفي للوزنين 97 و130 كغم على التوالي الميداليتين الذهبيتين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية المقامة في النرويج.

وخاض "ساروي"، يوم السبت، غريمه المجري "الكس زوكه" في اطار منافسات نهائي الوزن الـ 97 كغم، لبطولة العالم للمصارعة الرومانية ، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 3-1، واحراز ذهبية هذا الوزن .

وكان ساروي التقى في نزاله الاول مع غريمه الروسي "ارتور ساركسيان" بطل اوروبا لدون 23 عاما، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 6-4 ليتاهل الى الدور الربع نهائي؛ حيث التقى خصمه الجورجي وهزمه بـ 9-1 قبل ان يتاهل الى الدور نصف النهائي ليهزم غريمه الايطالي نيكولوز كاخلاشويلي بخمس نقاط نظيفة.

ففي نهائيات وزن 130 كيلوغرام للمصارعة الرومانية نجح المصارع الايراني علي اكبر يوسفي اليوم السبت من حصد ذهبية الوزن الثقيل لاول مرة في تاريخ البلاد.

وكان يوسفي التقى في نزاله الاول مع غريمه الارميني دافيد اوفاسبيان وتمكن من الفوز عليه 6-1 ليتاهل الى الدور الربع نهائي حيث التقى خصمه النرويجي اسكار مارويك ونجح في الفوز عليه 2-1 قبل ان يتاهل الى الدور نصف النهائي ليهزم غريمه الشيلي صاحب برونزية العالم ياسماني آكوستا فرناندز 2-1 .

وحصد المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية لحد الان ذهبيتين من قبل يوسفي ومحمد هادي ساروي وبرونزيتين من قبل المصارعين محمد علي كرايي وبيجمان بشتام .

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