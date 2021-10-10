وزارة الصحة: استمرار المنحى التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا داخل البلاد

ونوهت وزارة الصحة في بيانها ايضا، بتعافي ما يبلغ 5 ملايين و201 الف و515 شخصا من المصابين بهذا الفيروس الوبائي في ايران، لحد اليوم.

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، عن استمرار المنحى التنازلي لعدد الوفيات الجديدة بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار الفيروس الوبائي على صعيد البلاد، اشارت الصحة الى 173 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية وارتفاع اجمالي الوفيات الى 122 الفا و370 شخصا.

واضاف البيان، ان فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا التي اجريت في انحاء البلاد منذ امس الجمعة لغاية اليوم، سجلت 7 الاف و654 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين في ايران الى 5 ملايين و691 الفا و634 شخصا.

ونوهت وزارة الصحة في بيانها ايضا، بتعافي ما يبلغ 5 ملايين و201 الف و515 شخصا من المصابين بهذا الفيروس الوبائي في ايران، لحد اليوم.

وعن عملية التطعيم ضد مرض كورونا، فقد لفتت الصحة الايرانية الى اعطاء ما يبلغ 62 مليونا و978 الفا و788 جرعة (الاولى والثانية) من انواع اللقاحات المضادة في انحاء البلاد.