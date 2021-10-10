وأقيمت مراسم توزيع جوائز الدورة الخامسة عشرة من جوائز الأفلام الآسيوية في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بصورة حضورية وعبر الإنترنت في 8 أكتوبر 2021 في كوريا الجنوبية.

فاز المصور السينمائي الايراني "مسعود أميني تيراني" مصور فيلم "السهل المقفر"، بجائزة أفضل مصور سينمائي في مهرجان بوسان السينمائي في كوريا الجنوبية.

والفيلم"السهل المقفز" من إخراج "أحمد بهرامي" وإنتاج "سعيد بشيري".

وأقيمت مراسم توزيع جوائز الدورة الخامسة عشرة من جوائز الأفلام الآسيوية في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بصورة حضورية وعبر الإنترنت في 8 أكتوبر 2021 في كوريا الجنوبية.

فنان ايراني يفوز بجائزة أفضل مصور سينمائي في آسيا

وتشارك في تمثيل هذا الفيلم علي باقري، وفرخ نعمتي، ومهدیه نساج، وتورج ألوند، ومجید فرهنك، وناصر علاقمندان، وراضیة ایراني، ونرجس أمیني، ومحسن یكانه، ومهتاب خوش‌منش، وشقایق أقازادة، وأهورا بهرامي، وبارسا وأرشا سبحاني، وبرسام بهرامي، ومینا سرقرة.