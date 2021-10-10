العميد اشتري: لا توجد مشاكل أمنية في البلاد

ان ايران تنعم بالامن المستدام وقوات الامن تعمل على تقديم المزيد من الخدمات لابناء الشعب الايراني.

اكد قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد "حسين اشتري" لا توجد مشاكل أمنية في البلاد وقوات الشرطة تقوم بحراسة حدود البلاد.

وقال العميد أشتري في حديث صحفي اليوم السبت و في اليوم الأول من أسبوع قوات الأمن الداخلي: ان ايران تنعم بالامن المستدام وقوات الامن تعمل على تقديم المزيد من الخدمات لابناء الشعب الايراني.

وبشأن التطورات الأخيرة في الحدود الشمالية الغربية للبلاد، قال اشتري: ليس لدينا أي مشاكل أمنية وأرسلنا معدات وقوات جديدة إلى الحدود معربا عن امله بان تقوم كل دولة بحل قضاياها الداخلية داخل بلدها.