الفيلم الإيراني "الثلج یسمی" يفوز بجائزة مهرجان سينمائي صربي

فاز الوثائقي الايراني القصير "الثلج یسمی" للمخرجة مرجان خسروي بجائزة أفضل فيلم في فئة الأفلام الطلابية في مهرجان الأنثروبولوجيا السينمائي في صربيا.

واقيم مهرجان الأنثروبولوجيا السينمائي في صربيا في نسخته الثلاثين في 4 أكتوبر/ تشرين الأول في بلغراد تحت شعار "البصمة الأبدية" ، واختتم اعماله امس الجمعة بمنح الجوائز لافضل الأعمال.

وفاز فيلم "الثلج یسمی" للمخرجة الايرانية "مرجان خسروي" بجائزة أفضل فيلم عن فئة الأفلام الطلابية.

وشارك في المهرجان 56 فيلماً من سلوفينيا وكندا وبلجيكا ومقدونيا الشمالية وصربيا وبريطانيا واليابان وكرواتيا وبيرو وسلوفاكيا وإيران وبولندا وألمانيا وأرمينيا وإثيوبيا وقبرص وسويسرا وروسيا وفرنسا وبلغاريا والمجر والصين وميانمار وإيطاليا ورومانيا ومونته نغرو وأيرلندا والبرازيل وتنزانيا وكوبا والهند وجمهورية التشيك.

من بين هذه الأفلام ، شارك 24 فيلما في قسم المسابقة الدولية، و 6 أفلام في قسم الأفلام المحلية، و 7 أعمال في قسم الأفلام الطلابية ، و 17 فيلماً في قسم الأعمال الخاصة، وفيلمان في قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية.