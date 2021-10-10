السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في باكستان

ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان فجر امس الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أعرب سفير إيران لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني"، عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان.

ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان فجر امس الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأعرب حسيني اليوم الجمعة في تغريدة على تويتر، عن أحر التعازي لحكومة وشعب باكستان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، سائلا الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يلهم اسر الضحايا جميل الصبر.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية " كريم همتي"، في رسالة إلى نظيره الباكستاني، استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لإرسال المساعدات إلى منكوبي الزلزال في هذا البلد.