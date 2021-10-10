مصور ايراني يحصل على دبلوم فخرية من مهرجان بلغاري

وشارك حاجي نجف في بينالي "فودار"(PHODAR) الحادي عشر في بلغاريا بمجموعة صور "الأمير الوردي"، في موضوع تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان.

حصل المصور الإيراني "شايان حاجي نجف"، على دبلوم فخرية من بينالي "فودار"(PHODAR) للصور الفوتوغرافية الوثائقية في بلغاريا.

وشارك حاجي نجف في بينالي "فودار"(PHODAR) الحادي عشر في بلغاريا بمجموعة صور "الأمير الوردي"، في موضوع تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان.

ووعلى هامش البينالي، اقيم معرض للصور منذ 7 أكتوبر في متحف صوفيا للفنون الاجتماعية في بلغاريا، يشارك فيه 22 مصورًا من 13 بلدا، من بينهم "إبراهيم علي بور" و"عبد الله حيدري" من إيران.

ويعتبر جوائز بينالي (PHODAR) أكثر الجوائز موثوقية للصور الوثائقية في أوروبا الشرقية. ويقيم البينالي في بلغاريا منذ عام 1999 حتى الان.