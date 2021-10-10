امير عبداللهيان: جاهزون لتقديم كافة أنواع المساعدات إلى لبنان

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان جاهزية الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم كافة انواع المساعدات الى لبنان بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه هي نفسها.

وقال امير عبداللهيان في لقاء مع قناة "المنار" السبت ضمن برنامج “بين قوسين”: انا هنا في لبنان من اجل ان اهنئ الشعب اللبناني على تشكيل حكومته الجديدة ولاقول انه رغم وجود الضغوط الاقتصادية علينا والمقاطعة الظالمة من قبل اميركا فان ايران بلد كبير ومستعد لتقديم العون للبنان رغم كل ظروفه الصعبة. الحكومة اللبنانية هي التي يجب ان تطلب منا هذا الامر والجمهورية الاسلامية مستعدة للقيام بكل ذلك مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب اللبناني، هذا امر مهم جدا بالنسبة لنا.

واضاف: نحن ندعم المقاومة في لبنان لحفظ امن وسيادة لبنان وقد دعمنا المقاومة في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني وسيستمر هذا الدعم.

واشار الى ان اللقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان مثمرا وبناء، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستفيد من آرائه في قضايا المنطقة واضاف: السيد حسن نصرالله هو الرجل الوطني الاكبر في لبنان واكبر رجل سياسي وزعيم سياسي في المنطقة. السيد نصرالله شكر الجمهورية الاسلامية على ما تقدمه من المشتقات النفطية في هذه الظروف التي تعاني منها ايران وخلال اللقاء الذي حصل مع سماحته تحدثنا معه ونحن على حوار دائم معه ونستفيد حتى من آرائه العميقة والمفيدة واهتمامه بقضايا المنطقة وتطور لبنان والمنطقة.