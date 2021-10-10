قائد الثورة الاسلامية يدعو المسؤولين في افغانستان لمعاقبة الضالعين في الجريمة الارهابية الاخيرة

ودعا قائد الثورة الباري تعالى ان يتغمد شهداء هذا الحادث برحمته ويرفع من درجاتهم وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان.

اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيانا عقب الانفجار الماساوي في مسجد بولاية قندوز الافغانية وسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المصلين اكد فيه ضرورة معاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

وجاء في بيان قائد الثورة الذي صدر مساء السبت: ان حادثة التفجير المريرة والماساوية التي استهدفت مسجدا في منطقة خان آباد بولاية قندوز والتي ادت الى مصرع عدد كبير من المؤمنين المصلين قد آلمتنا.

واضاف: ان المتوقع بكل تاكيد من مسؤولي البلد الجار والشقيق افغانستان معاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى المتعطشين للدماء وان يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

ودعا قائد الثورة الباري تعالى ان يتغمد شهداء هذا الحادث برحمته ويرفع من درجاتهم وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان.