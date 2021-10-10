جرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن لن تسقط بالتقادم

أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، يوم السبت، أن"مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها تحالف العدوان الأميركي السعودي، في وضح النهار وسط العاصمة صنعاء، واحدة من أفظع الجرائم بحق الشعب اليمني".

موقع تابناک الإخباری_وأشار المشاط خلال تصريحات صحفية، إلى أنّ "البصمة الأميركية كانت واضحة في جريمة الصالة الكبرى، وكل شبر في اليمن شاهد على جرائم العدوان"، معتبراً أنّ هذه "الجريمة عكست وحشية العدوان الأميركي السعودي ودمويته وقبحه".

وقال إنّ "الجريمة واحدة من الجرائم الكبيرة بحق أبناء الشعب اليمني التي أثبتت لكل حرّ أنّ العدوان يستهدف اليمن وأبناءه بكل فئاتهم ومكوناتهم ومناطقهم"، مشدّداً على أنّ "الدماء الزكية التي سفكت في هذه الجريمة وفي غيرها من الجرائم لا ثمن لها سوى الحرية والاستقلال".

وأضاف الرئيس المشاط، أن العدوان الأمريكي السعودي منذ الوهلة الأولى، يستهدف كل أبناء الشعب اليمني دون تفريق وارتكب بحقهم أبشع المجازر في بيوتهم وأعراسهم والأسواق والمساجد والمستشفيات وكل شبر في أرض اليمن.

ولفت إلى أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا اعتاد على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وقتل أكبر قدر ممكن من الرجال والنساء والأطفال.

كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن تحالف العدوان، جعل من المجتمع اليمني بكل فئاته ومكوناته ومناطقه وفي كل مناسباته، هدفاً لصواريخه وأسلحته الأمريكية، لأنه تطبّع على الإجرام واستساغه وكانت جريمة الصالة الكبرى جريمة بحق الوطن اليمني الكبير بأكمله.

واعتبر جريمة الصالة الكبرى، أنموذجاً من نماذج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م، كما أنها وصمة عار في جبين الإنسانية وشاهد على أن العدوان الأمريكي السعودي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية.