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السيد السيستاني يستنكر جريمة التفجير الإرهابي الذي طال المصلين في مدينة قندوز بأفغانستان

أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني بيانًا يتعلق بالتفجير اﻹرهابي الذي استهدف المصلين اﻷفغان في مسجد بمدينة قندوز بأفغانستان.
رمز الخبر: ۵۸۳۶۷
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال مكتب المرجع السيستاني في بيان، اليوم السبت، "بقلب يعتصره اﻷلم والحزن نعزيكم باستشهاد وجرح عشرات المصلين الأبرياء الذين راحوا ضحية تفجير إرهابي استهدف مسجد المؤمنين في مدينة قندوز. وإننا إذ نستنكر هذه الجريمة، نسأل الله تعالى أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وتابع البيان، "نلاحظ بكل أسف واستغراب، تخلي الدول اﻹسلامية والمجتمع الدولي عن الشعب اﻷفغاني الأعزل وسمحوا بصورة عملية ان يتعرض المزيد من المؤمنين اﻷفغان اﻷبرياء لهجمات وجنايات الجماعات المتطرفة المتشددة".

وأضاف، "وفي مثل هذه الظروف الصعبة ندعوكم أيها اﻷحبة إلى تعزيز أواصر التضامن والوحدة الوطنية وأن تبحثوا عن حلول ناجعة لحماية المدنيين من قمع وجرائم الجماعات اﻹرهابية وتتخذوا إجراءات مناسبة تمنع تكرار مثل هذه الفجائع في المساجد والأماكن العامة".

ويوم امس، استشهد 60 مواطناً أفغانياً وأصيب 107 آخرين، اثر تفجير وقع داخل مسجد الكبير في مدينة سيد آباد، بولاية قندوز شمال البلاد.

ويعد هذا ثاني هجوم يستهدف فيها مسجداً في أفغانستان، منذ الانسحاب الأميركي في أغسطس/آب الماضي، بعد حادثة التفجير التي جرت الأحد الفائت عند أحد مداخل مسجد بالعاصمة كابول، وأدت لمقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته.

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