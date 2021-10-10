النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۳مشاهدات
‍ پ

انتشار أمني ودوريات مكثفة عشية الانتخابات العراقية

تشهد العاصمة العراقية بغداد، عشية اليوم المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية غدًا الأحد، انتشارًا أمنياً مكثفًا.
رمز الخبر: ۵۸۳۶۴
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_يأتي ذلك بعد معلومات أمنية عراقية أفادت بأنّ إحدى الماكينات الانتخابية طلبت من قواعدها وأنصارها التوجه غدًا الاحد الى صناديق الاقتراع خلال الفترة الصباحية والاستعداد لتنفيذ بأعمال فوضى وشغب بعد الظهر اذا دعت الحاجة الى ذلك بهدف منع الخصوم من حصد الاصوات.

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، أنه لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد الأحد، فيما أشارت إلى أن جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية.

من جانبه، أعلن الحشد الشعبي، رفع حالة الإنذار بين صفوفه إلى درجة (ج) استعداداً ليوم غد.

وقال الحشد في بيان: "نحن على اعتاب ممارسة ديمقراطية يفتخر بها العراق امام شعوب المنطقة التي ما يزال عدد منها محروما من ابسط الحقوق وهي اختيار من يمثلها في ادارة الدولة، يسعى الحشد الشعبي مع باقي اخوته في المؤسسات الامنية والعسكرية الى حفظ الامن في جميع مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أنه "ومع اقتراب موعد الاقتراع باشرت قوى الحشد المنتشرة في مختلف مناطق البلاد بعمليات استباقية بالتنسيق مع العمليات المشتركة في مناطق متفرقة من ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار فضلا عن حزام بغداد أسفرت عن اعتقال العديد من الارهابيين وتفكيك شبكات ارهابية والسيطرة على مضافاتها".

الى ذلك، أكدت خلية الإعلام الحكومي، أن الحكومة أوفت بإلتزاماتها للوصول إلى هذا اليوم الوطني التأريخي، المتمثل بتوفير الأمن الانتخابي لإجراء أول عملية انتخابات مبكرة، تؤمن مستقبل العراق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد السيستاني يستنكر جريمة التفجير الإرهابي الذي طال المصلين في مدينة قندوز بأفغانستان
مكتب حقوق الإنسان يبدي قلقا بالغا حيال عمليات القتل التي يرتكبها جيش التاتماداو بميانمار
صناعة حلب تطالب الحكومة بتعديل قرار استيراد الأقمشة المصنرة وتدعو لدعم صناعة النسيج الوطنية
انتشار أمني ودوريات مكثفة عشية الانتخابات العراقية
حركة الجهاد والبناء للشعب العراقي: سندخل معركة أخرى سننتصر فيها وهي معركة الانتخابات
مفوضية الانتخابات تعلن استعددها بشكل تام لاستحقاق يوم غد
اليمنيون يحيون الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى بصنعاء
حماس: أي عدوان صهيوني على دول المنطقة هو عدوان على الشعب الفلسطيني
رئيس حركة حقوق للناخبين: انتخابكم لنا هو استفتاء لمشروعية برنامجنا
وزارة حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم برفضها التمديد لفريق الخبراء
الجبهة الشعبية: عدوان الاحتلال على سوريا هو لمحاولة وقف انتصارات الجيش السوري
انتشال 5 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار
الرئيس صالح: المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في بلدنا
دمشق تتعامل مع لجنة الدستور وفق المصالح السورية.. ويجب انهاء الاحتلال
حماس تعلن اختتام اجتماعات مكتبها السياسي بالقاهرة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-10-2021
الكاظمي يجول في شوارع بغداد ويلتقي عددًا من المواطنين في أحد المطاعم +صورة
تحضيرات واسعة في محافظة صنعاء لإحياء ذكرى المولد النبوي
جهود متواصلة للسيطرة على الحريق المندلع في مصنعين بولاية زغوان
استشهاد مواطنين في مديرية الصفراء بصعدة بصاروخ لطيران قوى التحالف السعودي
مواجهات مع قوات الإحتلال في الخليل اثر مسيرة تضامنية مع الأسرى
الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية
الشيخ الخزعلي من الكرخ ببغداد: بعد فتوى المرجعية تحول العراق من ساحة للذئاب الى ساحة للأسود
الكاظمي: الحكومة وفرت كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها
السيد مقتدى الصدر: نحن طلاب إصلاح وأعاهدكم بالإنتصار للوطن
الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع إعانات للمتضررين من العائلات في مناطق شبوة المحررة
قوات الأمن تقمع المتظاهرين ضد التطبيع في جزيرة سترة
مفوضية الانتخابات: لم نسجل اي خروقات خلال التصويت الخاص
مفتي الديار اليمينة يشيد بالتفاعل الشعبي والرسمي في المولد النبوي باليمن