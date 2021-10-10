انتشار أمني ودوريات مكثفة عشية الانتخابات العراقية

تشهد العاصمة العراقية بغداد، عشية اليوم المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية غدًا الأحد، انتشارًا أمنياً مكثفًا.

موقع تابناك الإخباري_يأتي ذلك بعد معلومات أمنية عراقية أفادت بأنّ إحدى الماكينات الانتخابية طلبت من قواعدها وأنصارها التوجه غدًا الاحد الى صناديق الاقتراع خلال الفترة الصباحية والاستعداد لتنفيذ بأعمال فوضى وشغب بعد الظهر اذا دعت الحاجة الى ذلك بهدف منع الخصوم من حصد الاصوات.

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، أنه لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد الأحد، فيما أشارت إلى أن جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية.

من جانبه، أعلن الحشد الشعبي، رفع حالة الإنذار بين صفوفه إلى درجة (ج) استعداداً ليوم غد.

وقال الحشد في بيان: "نحن على اعتاب ممارسة ديمقراطية يفتخر بها العراق امام شعوب المنطقة التي ما يزال عدد منها محروما من ابسط الحقوق وهي اختيار من يمثلها في ادارة الدولة، يسعى الحشد الشعبي مع باقي اخوته في المؤسسات الامنية والعسكرية الى حفظ الامن في جميع مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أنه "ومع اقتراب موعد الاقتراع باشرت قوى الحشد المنتشرة في مختلف مناطق البلاد بعمليات استباقية بالتنسيق مع العمليات المشتركة في مناطق متفرقة من ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار فضلا عن حزام بغداد أسفرت عن اعتقال العديد من الارهابيين وتفكيك شبكات ارهابية والسيطرة على مضافاتها".

الى ذلك، أكدت خلية الإعلام الحكومي، أن الحكومة أوفت بإلتزاماتها للوصول إلى هذا اليوم الوطني التأريخي، المتمثل بتوفير الأمن الانتخابي لإجراء أول عملية انتخابات مبكرة، تؤمن مستقبل العراق.