حركة الجهاد والبناء للشعب العراقي: سندخل معركة أخرى سننتصر فيها وهي معركة الانتخابات

توجّه الأمين العام لحركة الجهاد والبناء، حسن الساري، الى الشعب العراقي قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية يوم غد الأحد، قائلاً: لقد نصركم الله بمواطن عدة وقد انتصرتم على داعش، واليوم سندخل معركة أخرى سينصرنا الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة وهي معركة الانتخابات، انتخاب أعضاء مجلس النواب".

موقع تابناك الإخباري_دعا الساري في رسالة عبر الفيديو، اليوم السبت، الشعب العراقي للمشاركة الفعالة والمدروسة والواعية في هذه الانتخابات التي دعا إليها المرجع الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني للمشاركة بها، مشاركة فعالة وانتخاب الأصلح من بين المرشحين الذين تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة وعدم الخضوع للعدو وللأجنبي وعدم السماح لبقاء القوات الأجنبية على أرض العراق لنخرج من الحال الذي نحن فيه من فوضى عارمة وانسداد سياسي وعدم وجود سيادة إلى بر الأمان.

وأضاف الساري أن السيد السيستاني قد رسم خارطة الطريق للشعب العراقي فلا تخالفوه فتكونوا نادمين على ما فعلتم، وقال: "نتمنى وندعوكم للحضور في هذه المعركة المقدسة التي دعت اليها المرجعية كما ندعو الجهات المختصة الى حفظ هذه الأصوات وأن تمر هذه الانتخابات بشفافية عالية ونزاهة، وعدم السماح للقوى التي تستخدم السلاح أو تستخدم أساليب أخرى لإجبار الناس على التصويت لجهة دون جهة أخرى".

وتابع قائلاً: "إن العدو وهناك قوى سياسية تعمل على عدم مشاركة الشعب العراقي في هذه الانتخابات لتعطي المجال للفاسدين وغير الكفوئين مرة أخرى ليعودوا إلى دفة الحكم فلا نشتبه في تشخيص هؤلاء ويجب أن ندقق في سير المرشحين ونختار الأصلح، من لديه النزاهة والكفاءة والتاريخ والسيرة الجيدة لنحصل على برلمان جيد صالح وبالتالي نحصل على حكومة جيدة وصالحة ومؤسسات الدولة الأخرى التي تنبثق من البرلمان العراقي".

وختم: "أملنا بالله كبير وبأبناء الشعب العظيم، أن يدخلوا هذه المعركة ويسطروا نصرًا آخرًا في هذا المجال".