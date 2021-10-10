مفوضية الانتخابات تعلن استعددها بشكل تام لاستحقاق يوم غد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم السبت، استعدادها التام ليوم الاقتراع، يوم غد الاحد.

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة بشكل تام لإجراء الانتخابات يوم غد الأحد في البلاد".

وأضاف عدنان، ان "البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع العام".

واردف: كنا في اجتماع مشترك بين مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الأمنية العليا، وناقشنا استعدادات المفوضية ليوم غد والإجراءات التي تمكن المفوضية من القيام بإعلان النتائج خلال 24 ساعة.

واكمل: أعدنا النظر وناقشنا جميع الإجراءات التي ستعتمد غدا. وكانت كلها ضمن الجدول الزمني المحدد أيضا ناقشنا كل الإجراءات التي مارست مارستها المفوضية في يوم التصويت الخاص

وتابع: نريد أن نوصل من خلال هذا الاجتماع بأن التنسيق بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا وتنسيق عالي المستوى القصد منه أن يكون النجاح حليفنا في يوم الاقتراع العام.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري في المؤتمر ذاته، أنه "تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأردف أن "جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد"، مبينا أنه "لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد". وأشار إلى أنه "تم اتخاذ قرارات تسهل عملية التصويت يوم غد"، مبينا أن "القطعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا قطعات إضافية لبعض المحافظات".

وأكد الرئيس برهم صالح، في كلمة متلفزة اليوم، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحول في العراق.

وقال، إن "انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث"، مؤكداً أنها "انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة".