النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۷مشاهدات
‍ پ

مفوضية الانتخابات تعلن استعددها بشكل تام لاستحقاق يوم غد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم السبت، استعدادها التام ليوم الاقتراع، يوم غد الاحد.
رمز الخبر: ۵۸۳۶۲
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة بشكل تام لإجراء الانتخابات يوم غد الأحد في البلاد".

وأضاف عدنان، ان "البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع العام".

واردف: كنا في اجتماع مشترك بين مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الأمنية العليا، وناقشنا استعدادات المفوضية ليوم غد والإجراءات التي تمكن المفوضية من القيام بإعلان النتائج خلال 24 ساعة.

واكمل: أعدنا النظر وناقشنا جميع الإجراءات التي ستعتمد غدا. وكانت كلها ضمن الجدول الزمني المحدد أيضا ناقشنا كل الإجراءات التي مارست مارستها المفوضية في يوم التصويت الخاص

وتابع: نريد أن نوصل من خلال هذا الاجتماع بأن التنسيق بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا وتنسيق عالي المستوى القصد منه أن يكون النجاح حليفنا في يوم الاقتراع العام.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري في المؤتمر ذاته، أنه "تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأردف أن "جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد"، مبينا أنه "لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد". وأشار إلى أنه "تم اتخاذ قرارات تسهل عملية التصويت يوم غد"، مبينا أن "القطعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا قطعات إضافية لبعض المحافظات".

وأكد الرئيس برهم صالح، في كلمة متلفزة اليوم، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحول في العراق.

وقال، إن "انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث"، مؤكداً أنها "انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد السيستاني يستنكر جريمة التفجير الإرهابي الذي طال المصلين في مدينة قندوز بأفغانستان
مكتب حقوق الإنسان يبدي قلقا بالغا حيال عمليات القتل التي يرتكبها جيش التاتماداو بميانمار
صناعة حلب تطالب الحكومة بتعديل قرار استيراد الأقمشة المصنرة وتدعو لدعم صناعة النسيج الوطنية
انتشار أمني ودوريات مكثفة عشية الانتخابات العراقية
حركة الجهاد والبناء للشعب العراقي: سندخل معركة أخرى سننتصر فيها وهي معركة الانتخابات
مفوضية الانتخابات تعلن استعددها بشكل تام لاستحقاق يوم غد
اليمنيون يحيون الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى بصنعاء
حماس: أي عدوان صهيوني على دول المنطقة هو عدوان على الشعب الفلسطيني
رئيس حركة حقوق للناخبين: انتخابكم لنا هو استفتاء لمشروعية برنامجنا
وزارة حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم برفضها التمديد لفريق الخبراء
الجبهة الشعبية: عدوان الاحتلال على سوريا هو لمحاولة وقف انتصارات الجيش السوري
انتشال 5 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار
الرئيس صالح: المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في بلدنا
دمشق تتعامل مع لجنة الدستور وفق المصالح السورية.. ويجب انهاء الاحتلال
حماس تعلن اختتام اجتماعات مكتبها السياسي بالقاهرة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-10-2021
الكاظمي يجول في شوارع بغداد ويلتقي عددًا من المواطنين في أحد المطاعم +صورة
تحضيرات واسعة في محافظة صنعاء لإحياء ذكرى المولد النبوي
جهود متواصلة للسيطرة على الحريق المندلع في مصنعين بولاية زغوان
استشهاد مواطنين في مديرية الصفراء بصعدة بصاروخ لطيران قوى التحالف السعودي
مواجهات مع قوات الإحتلال في الخليل اثر مسيرة تضامنية مع الأسرى
الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية
الشيخ الخزعلي من الكرخ ببغداد: بعد فتوى المرجعية تحول العراق من ساحة للذئاب الى ساحة للأسود
الكاظمي: الحكومة وفرت كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها
السيد مقتدى الصدر: نحن طلاب إصلاح وأعاهدكم بالإنتصار للوطن
الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع إعانات للمتضررين من العائلات في مناطق شبوة المحررة
قوات الأمن تقمع المتظاهرين ضد التطبيع في جزيرة سترة
مفوضية الانتخابات: لم نسجل اي خروقات خلال التصويت الخاص
مفتي الديار اليمينة يشيد بالتفاعل الشعبي والرسمي في المولد النبوي باليمن