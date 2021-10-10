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حماس: أي عدوان صهيوني على دول المنطقة هو عدوان على الشعب الفلسطيني

رمز الخبر: ۵۸۳۶۰
تأريخ النشر: 09 October 2021

أكد المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم ان الحركة ضد أي عدوان إسرائيلي على أي دولة في المنطقة، لأن أي عدوان على دول المنطقة هو عدوان على الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا سلوك عدواني مدان ويجب على كل قوى المنطقة أن تدافع عن أرضها وأن تدافع عن سيادتها وأن يكون لها موقف واضح في رفض هذا العدوان".

وفي تصريح لتابناك تعليقًا على الاعتداءات الاسرائيلي الذي استهدف سوريا مساء امس الجمعة قال برهوم انه يجب أن تبدأ حالة الاستدراك الحقيقي لهذا الخطر الصهيوني الذي ما زال يستفرد بفلسطين وسوريا ولبنان وكل دول المنطقة لا بد هذا المسار أن يتغير بإتجاه حالة عربية متينة وصلبة وقوية وأيضًا حالة إسلامية متينة وصلبة وقوية ضد قوى الاستكبار العالمي الصهيونية والأمريكية".

*التطبيع جريمة وخيانة ونحيي كل من يرفضه

اعلن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ان "الرأي العام لشعوب المنطقة هو ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد أشكال التطبيع كافة مع هذا الاحتلال لأن الشعوب تدرك خطورة دمج الاحتلال في المنطقة وشيطنة قوى المقاومة وعزل القضية الفلسطينية."

واضاف برهوم في تصريح لتابناك اليوم السبت: نحن نحيي كل صوت عربي مسلم حر يدافع عن الشعب الفلسطيني ويدافع عن القضية الفلسطينية ويعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعزل أيضا أي مستوى رسمي أو غير رسمي يطبع مع الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر ان" التطبيع جريمة وخيانة ويجب على الجميع أن يبتعد عن هذا المسار ويبدأ في تعديل هذا المسار باتجاه تلبية احتياجات الشعوب والسير بإتجاه المزاج العام للشعوب المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والمدافع عن القضية الفلسطينية وأيضا دعم عدالة القضية الفلسطينية والبعد عن أي دمج لهذا الاحتلال في المنطقة."

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