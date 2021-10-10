رئيس حركة حقوق للناخبين: انتخابكم لنا هو استفتاء لمشروعية برنامجنا

في مقابلة مع تابناك ..

أكد رئيس حركة حقوق العراقية حسين مؤنس أن للحركة برنامج انتخابي واضح، وهي أول حركة منذ عام 2003 حتى عام 2018 قدمت برنامج سياسي متكامل ولم تعتمد على وعود انتخابية للجمهور بل على الذاكرة السمكية للمواطن الناخب.

وفي قابلة مع تابناك، قال مؤنس انه "لدينا برنامج سياسي متكامل يعتمد على سبعة مبادئ، يبدأ من طريقة تشكيل حكومة واحترام الدستور، مرورًا بالاتفاقيات التي تقدمت بها الحكومة السابقة وةالحالية وكذلك الوضع الاقتصادي وصولا إلى العشوائيات.

وأضاف: "برنامجنا هو التزام للحركة امام جمهورها، لذلك من الضروري أن نكون واضحين معهم، وأن نتقدم لهم بما أنجزناه وما لم نتمكن من إنجازه".

وأوضح: "سنحاول أن نضع جمهورنا بصورة شهرية عم تحقق من برنامج الحركة لان الساحة العراقية ملّت من تكرار التجارب السابقة".

وحول التحالفات السياسية، أوضح مؤنس، "نحن نخوض تحديًا بالساحة السياسية وهذا تنافس طبيعي بين الكتل، وبرنامجما قد يحرجنا مع الآخرين لأن رغبتنا هي أن نكون واضحين ومنفردين أمام جمهورنا، لذا نقول لهم إن انتخابكم لنا هو استفتاء لمشروعية هذا البرنامج".

وختم قائلاً، "إن مسألة اخراج قوات الاحتلال هي اهم اولوياتنا، ولن نتنازل او نحيد عن هذا الامر".