الجبهة الشعبية: عدوان الاحتلال على سوريا هو لمحاولة وقف انتصارات الجيش السوري

أدان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد خريس، العدوان الإسرائيلي امس على الأراضي السورية.

وقال خريس في تصريح لتابناك اليوم السبت: لا زالت الجمهورية العربية السورية وجيشها الباسل يواصلان انتصاراتهما على الأرض ويحاول هذا العدو المجرم أي الكيان الصهيوني المجرم أن ينصر حلفاؤه على الأرض.

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية ان العدوان الإسرائيلي هو "لمحاولة وقف انتصارات الجيش السوري إلا أن الدفاعات الجوية السورية وجيش سوريا الباسل وقف باتجاه هذا العدوان وتصدى لكل هذه الصواريخ" .

وأضاف: نتمنى دومًا لسوريا العروبة والباسلة أن تواصل التحدي والصمود لهذا العدو المجرم وأن تبقى على عهدها للقضية الفلسطينية ولشعب فلسطين والمقاومة الفلسطينية.

وختم بالقول: حتمًا سوريا وجيشها الباسل سيواصل انتصاراته على الأرض للوصول إلى سوريا محررة منتصرة على كل هذه الهجمة الكونية التي تتعرض لها.

*الشعب البحريني الأبي خرج ليؤكد على صوابية الموقف مع فلسطين

وجّه القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد خريس، التحية الى الشعب البحراني الأصيل، وقال: "هذا الشعب المقاوم الصلب الذي لا زال متمسكًا بفلسطين كقضية مركزية له، هذا الشعب الذي خرج رغم محاولات هذه الحكومة وهذه المهلكة بمحاولات التطبيع مع هذا العدو المجرم واستضافة وزراء صهاينة، إلا أن الشعب البحريني الأصيل الأبي خرج ليؤكد على صوابية الموقف بأن كل الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية و القضية المركزية لكل الأمة الإسلامية والأمة العربية.

وفي تصرح لتابناك ، أضاف خريس أن هذا الموقف الشجاع والأصيل لشعب البحرين والذي يثبت يومًا بعد يوم أن رهاننا على الشعوب العربية رهان خير، وأن الأمة العربية لا زالت متمسكة ببوصلة المقاومة وبوصلة للتحرير.