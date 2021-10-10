انتشال 5 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار

انتشلت فرق الإنقاذ الجورجية، اليوم السبت، جثث 5 قتلى من تحت أنقاض بناء مؤلف من 7 طوابق تعرض للانهيار.

موقع تابناك الإخباري_وبحسب مصادر في وحدة الإنقاذ، فقد انهار المبنى الواقع في حي "26 مايو" في مدينة باطوم، امس الجمعة.

وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن انتشال 5 جثث، بينهم طفلين اثنين.

وتمكنت الفرق من إنقاذ 4 أشخاص أحياء، بينهم طفلين، وجرى إسعافهم إلى المشفى، من ضمنهم مصاب واحد حالته خطيرة.

وتواصل الفرق المعنية أعمال البحث والإنقاذ بمشاركة حوالي 300 شخص.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية الجورجية في بيان، إنها اعتقلت صاحب الدور الأول في المبنى وعاملين اثنين، بسبب قيامه بتجديد المنزل بشكل غير قانوني.