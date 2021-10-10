حركة المجاهدين: نقدّر رفض الشعب البحريني الأصيل للتطبيع مع كيان الإحتلال

قال القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز، نقدّر الشعب البحريني الأصيل الذي خرج في تظاهرات رافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفي تصريح لتابناك ، أضاف عزيز، ندعو النظام البحريني إلى التمسك بخيار الشعب وأن يعود إلى رشده بنبذه لإتفاقية العار مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

*العدوان على سوريا يمثل غطرسة الاحتلال بحق شعوب منطقتنا

أكد القيادي في حركة المجاهدين، مؤمن عزيز، أن العدوان الإسرائيلي على سوريا ليلة أمس هو إمعان لهذه الاعتداءات على أراضينا الاسلامية والعربية.

وأضاف عزيز، أن "هذا العدوان يمثل الغطرسة والعنجهية الصهيونية التي يريد هذا الكيان فرضها على شعوب منطقتنا".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء امس الجمعة لعدوان إسرائيلي استهدف ريف حمص.

وقال التلفزيون الرسمي السوري: "عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ووسائط الدفاع الجوي تتصدى له".