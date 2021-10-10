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الرئيس شي جين بينغ يعد بإعادة توحيد مع تايوان "بوسائل سلمية"

توعد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، بـ"إعادة توحيد" حتمية مع تايوان بوسائل "سلمية" بينما تتحدث الجزيرة في الأيام الأخيرة عن عدد قياسي من طلعات طائرات عسكرية من بكين.
رمز الخبر: ۵۸۳۵۱
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال شي جين بينغ في كلمة له في قصر الشعب الضخم في بكين أمام صورة لسون يات صن إن "تحقيق إعادة توحيد الوطن الأم بوسائل سلمية يصب في المصلحة العامة للأمة الصينية بما في ذلك المواطنون في تايوان".

وأضاف شي جين بينغ إن "إعادة توحيد بلادنا يمكن أن يتحقق وسيتحقق". وحذر من تدخل أجنبي مؤكدا أن "مسألة تايوان شأن محض داخلي بالنسبة للصين".

وحذر شي من أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من التصميم القوي (...) للشعب الصيني على دعم السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

وقال متوجهًا إلى الانفصاليين التايوانيين إن "الذين يخونون الوطن ويقسمون البلاد لا ينتهي بهم الأمر بشكل جيد إطلاقًا".

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