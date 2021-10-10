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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-10-2021

رمز الخبر: ۵۸۳۵۰
تأريخ النشر: 09 October 2021

_أولاً: أحداث
إعلام عبري: أطلقت حركة حماس *صاروخين تجريبيين* من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

إعلام عبري: قوات كبيرة من الجيش تقتحم قرية يعبد قضاء جنين لتنفيذ *عمليات اعتقال*.

قناة كان: تظاهر *حوالي 200 من أنصار نتنياهو أثناء محاكمته* أمام المحكمة المركزية في القدس خلال انعقاد الجلسة.

قناة كان: شرطة العدو فتحت تحقيقاً أمنياً حول إضرام النيران في حافلة في مدينة الرملة، وبجانبها تم كتابة عبارة *"كتائب شٌهداء الأقصى.. الرد بالرد"*.

مفزاك درومي: *اختراق حوامة* قادمة من وسط قطاع غزة أجواء مستوطنات الغلاف، ثم عادت إلى القطاع.

يديعوت: هناك *نقص في سائقي الشاحنات* في "إسرائيل"، وظهرت علامات مشابهة للأزمة البريطانية بالفعل.

موقع 0404: *اعتقال ضابط في الجيش* يشتبه بأنه قَتل زوجته قبل حوالي أسبوعين.

معاريف: *انفجار سيارة* قرب مفترق هشالوم في تل أبيب.

الإعلام العبري: إصابة مجندة بالجيش جرّاء *عملية دهس*مركبة لها في الأغوار.

قناة كان: رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة بالقرب من باب الأسباط في القدس، و*أضرار كبيرة في الحافلة*.

_ثانيًا: مواقف وآراء

القناة 13: (استطلاع) ارتفاع مقاعد الليكود *إلى 34 مقعداً*ولبيد إلى 22 مقعداً.

معاريف: إحصائية مُقلقة: *65% من مواطني الكيان*يخشون عدم قُدرتهم على إعالة أنفسهم في سن الشيخوخة.

القناة 13: *العشرات من الأطباء* المُتخصصين في مُستشفيان بدأوا بتوقيع استقالتهم بسبب مخطط تقصير الورديات ليشمل جميع المهن الطبية.

رئيس هيئة أركان الجيش: المخططات العملية ضد المشروع النووي الإيراني *ستواصل تطورها وتقدمها*.

يديعوت: منذ نهاية حرب لبنان الثانية، تعاظم حزب الله وملأ مستودعاته *بعشرات آلاف الصواريخ* التي تغطي كامل "إسرائيل"، واقام وحدة جوية مزودة بمئات المسيّرات منها انتحاري.

اعلام عبري: وزير المحاكم جدعون ساعر يتقدم بمسودة قانون بشأن *تحديد ولاية رئيس الوزراء* بثماني سنوات.

قائد قاعدة نبيطيم الجوبة العميد جلعاد كينان: نمتنع عن مهاجمة لبنان لأننا نعلم أن حزب الله *سيرد على الفور*.

القناة 13: هناك نية لدى بلدية القدس اعادة طرح *بناء عشرات الوحدات الاستيطانية* في منطقة مطار عطاروت.

103 FM: وزير الأمن الداخلي: عملية رون أراد *لم تُقدم المعلومات* التي كُنا نأملها.

يوني بن مناحيم: تقديرات إسرائيلية عن وجود *توجه عام لدى حماس* في الضفة الغربية للتوجه إلى مواجهة شاملة.

رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت: رون أراد لم ينقل إلى إيران مُطلقاً.

_ثالثًا: إجراءات

اعلام عبري: حكومة العدو قررت *إدخال الجيش والشاباك* في حربها على فلسطينيي الداخل.

موقع "إسرائيل ديفينس: العميد أفياد دجان يتولى منصب *مدير قسم التحول الرقمي في الجيش*.

المتحدث باسم الجيش: سيتم افتتاح *المناورات الجوية الدولية* التي تُسمى "العلم الأزرق" بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي.

موقع واللا: وزير الخارجية يائير لابيد يتوجه الأسبوع المقبل *لزيارة واشنطن* ولقاء كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

معاريف: وزير الخارجية يائير لبيد: إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات مع دول *لا يمكن الإفصاح عن أسمائها*حاليًا.

اعلام عبري: اللواء أهارون حاليفا يتولى رئاسة *شعبة الاستخبارات العسكرية*.

هآرتس: *مثول رئيس الشاباك* الجديد أمام لجنة التعيينات على خلفية ادعاءات مجهولة ضده.

إعداد:تابناك

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