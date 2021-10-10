محكمة الاحتلال تلغي "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في المسجد الأقصى

قررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، أمس الجمعة، عدم السماح للإسرائيليين بـ"الصلاة الصامتة" في رحاب المسجد الأقصى.

موقع تابناك الإخباري_وكانت شرطة الاحتلال، قدمت استئنافا لقرار ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" الذي يسمح للإسرائيليين بإقامة "صلوات صامتة" في ساحات المسجد الأقصى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال، عومير بار ليف، أن "تغيير الأمر الواقع بالأقصى، سيشكل خطرًا على السلامة العامة، ومن شأنه أن يؤدي لتفجر الأوضاع".

وبرر باليف، تقدّم شرطة الاحتلال بطلب استئناف قرار السماح للصهاينة بأداء "صلوات صامتة" داخل المسجد الأقصى، بخشية الاحتلال "من الانعكاسات الأمنية المتوقعة من قرار كذها، وضرورة الحفاظ على الأمر الواقع".

وأصدرت ما تسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، الثلاثاء، قرارًا يسمح لليهود بأداء طقوس تلمودية و"صلوات يهودية صامتة" في المسجد الأقصى المبارك.

ويؤدي مستوطنون متطرفون طقوسًا تلمودية "وصلوات صامتة"، خلال اقتحامات المسجد الأقصى، التي تحصل بحراسة شرطة الاحتلال، ومشاركة شخصيات رسمية.