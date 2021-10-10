خريطة التحالفات في انتخابات العراق: معركة ديمقراطية للفوز بالكتلة الأكبر

قبل ساعات من إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية، يرجح مراقبون أن قائمتي الفتح وسائرون التيار الصدري ستكونان الأوفر حظا للحصول على أعلى عدد من مقاعد البرلمان، وتاليا ستتمكن واحدة منهما من تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، المخولة بتشكيل الحكومة العراقية حسب تفسير المحكمة الدستورية العليا للدستور العراقي.

موقع تابناك الإخباري_وكانت الجهتان السياسيتان قد حصدتا أعلى الأصوات خلال الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2018، بفارق 6 مقاعد فقط لصالح التيار الصدري، لكن قائمة فتح رأت أنها الأكبر حجما، لأن قائمة سائرون كانت تضم طيفا من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراقي.

بعد ثلاث سنوات، ما تزال القائمتان الأكثر قوة شعبيا في العاصمة بغداد وكافة المحافظات الجنوبية من العراق، حيث ثمة ما يزيد على 200 مقعد من أصل 329 مقعد برلماني، مُخصص لتلك المناطق.

ويتنافس نحو 3240 مرشحا عراقيا يمثلون تحالفات وأحزاب فضلا عن مرشحين مستقلين، على 320 مقعدا نيابيا، في انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد للعراق، فيما تخصص 9 مقاعد أخرى كحصة لأبناء الأقليات من المسيحيين والإيزيديين والصابئة وبعض المكونات الأخرى.

ويقسم القانون الانتخابي الجديد الذي شرعه البرلمان في نهاية العام الحالي، العراق إلى 83 دائرة انتخابية، يجري التصويت على مقاعدها في البرلمان من خلال الاقتراع السري المباشر.

ووزعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقاعد مجلس النواب على المحافظات مع حصتها من مقاعد الكوتا النسائية، بـ 71 مقعدا لمحافظة بغداد، و34 لنينوى، و25 للبصرة"، و19 لذي قار، و18 للسليمانية، و17 لبابل، و16 لأربيل، و15 في الأنبار، و14 في ديالى، و13 في كركوك، و12 في كل من محافظات واسط، ودهوك، والنجف، وصلاح الدين، و11 لكربلاء والديوانية"، و10 في ميسان، و7 في المثنى.

وقسمت الدوائر بعدد المقاعد الـ83 المخصصة للنساء، ويحق لـ25 مليونا و182 ألفا و594 عراقيا التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي يوم الأحد المقبل، سيتمكن حوالي 25 مليونا فقط من الإدلاء بأصواتهم بعد تحصيلهم البطاقات البيومترية.

وبصفة عامة، يتنافس 22 تحالفاً و110 أحزاب و789 مرشحاً من "المستقلين" في الانتخابات، لكن القوائم الانتخابية الأساسية وفق المكونات الأساسية الثلاثة كالتالي:

O تحالفات وقوائم المكون الشيعي

o قادمون للتغيير:

يترأس القائمة حسين الرماحي، ولا تضم أي أحزاب أو حركات، وتخوض الانتخابات بأعلى عدد من المرشحين (182 مرشحا)، تصفهم القائمة بانهم من الكفاءات.

o ائتلاف الفتح والبناء

تشكل عام 2018 برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ويضم أجنحة سياسية لعدد من الفصائل وأحزاب وحركات، أهمها منظمة بدر، وتجمع السند برئاسة النائب أحمد الأسدي، القيادي في الحشد الشعبي، وحركة الصادقون برئاسة الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق.

الائتلاف الذي يخوض الانتخابات بـ73 مرشحا، يضم أيضا المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة النائب السابق همام حمودي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة الجهاد والبناء برئاسة القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري وكتائب سيد الشهداء.

o ائتلاف دولة القانون:

يترأس الائتلاف نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق لدورتين متتاليتين (2006-2014)، ويضم حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه المالكي وحركة البشائر والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وحركة إرادة التي تترأسها النائب لعدة دورات حنان الفتلاوي ومعاً للقانون وحركة بداية، ويخوض الانتخابات بـ 72 مرشحا.

o تحالف قوى الدولة الوطنية

يترأس التحالف السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، ويضم أيضا ائتلاف النصر والإصلاح برئاسة حيدر العبادي، وتيار المد العراقي والمؤتمر الوطني وتيار وطنيون، ويخوض الانتخابات بـ78 مرشحا.

o سائرون

يترأس الكتلة السيد مقتدى الصدر، ولا تضم أي مرشحين من أحزاب أو حركات من خارج التيار الصدري، وتخوض الانتخابات بـ95 مرشحا.

o تحالف العقد الوطني

يترأس التحالف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ويضم حركة عطاء برئاسته والحزب الإسلامي العراقي (سُنيّ) وحزب الثبات العراقي وتيار الإصلاح الوطني وتجمع رجال العراق وحزب الوارثون الإسلامي والحزم الوطني، ويخوض الانتخابات بـ80 مرشحا.

o حركة حقوق

يترأسها المرشح حسين مؤنس وتخوض الانتخابات بـ32 مرشحا.

O تحالفات وقوائم مكون العرب السُنّة:

o تحالف عزم العراق

يترأسه رجل الأعمال خميس الخنجر، ويضم المشروع العربي برئاسته، وحزب الحل برئاسة صاحب قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي المعتقل حاليا بتهم فساد، وحزب الوفاء برئاسة وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، وحزب المسار المدني، والكتلة العراقية الحرة، والتجمع المدني للإصلاح، وحزب التصدي وحزب المجد العراقي، ويخوض الانتخابات بـ123 مرشحا.

o تحالف تقدم الوطني

يترأسه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي، ويضم حزب التقدم برئاسته، والخيار العربي وتجمع التعاون وحزب الحق الوطني، ومقتدرون للسلم والبناء، وتجمع نهضة جيل والمبادرة الوطنية، ويخوض الانتخابات بـ105 مرشحين.

o تحالف جبهة الإنقاذ

يترأس التحالف رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي.

o تحالف المشروع الوطني العراقي

يترأسه رجل الأعمال جمال الضاري.

O أبرز وأهم تحالفات وقوائم المكوّن الكردي

يتنافس 146 مرشحا على 46 مقعدا مخصصة لإقليم كردستان في مجلس النواب العراقي، وأهم الأحزاب والتحالفات التي يمثلها المرشحون هي:

o الحزب الديمقراطي الكردستاني

يترأس الحزب مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان السابق، وتنحصر قائمة المرشحين في أعضاء الحزب فقط، ويخوض الانتخابات بـ55 مرشحا في 11 منطقة داخل وخارج إقليم كردستان.

o تحالف كردستان

مركزه السليمانية ويترأسه لاهور شيخ كنجي ويضم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني، وحركة التغيير الكردستانية برئاسة نوشيروان مصطفى، والجبهة التركمانية العراقية وحزب العدالة التركماني العراقي.

كما يضم حزب الحق المدني التركماني وحزب القرار التركماني وحركة الوفاء التركمانية وحزب تركمان ايلي وحزب الإرادة التركماني والحركة القومية التركمانية، ويخوض الانتخابات بـ 42 مرشحا.

وهناك أحزاب لم تدخل في تحالفات ستخوض الانتخابات بمفردها، مثل حزب كادحي كردستان وحراك الجيل الجديد وجماعة العدل الكردستانية وغيرها.

رابعا: الأحزاب الجديدة

معظم الأحزاب الجديدة التي تخوض انتخابات الأحد، للمرة الأولى، انبثقت عن الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "انتفاضة تشرين" في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبلغت الأحزاب الجديدة المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نحو 40 حزبا، لكن الكثير من هذه الأحزاب قررت مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها على الرغم من أن أسماء مرشحيها لا تزال مسجلة رسميا وستُدرج في أوراق الاقتراع.

ومن المفترض أن تشارك 8 أحزاب فقط من الأحزاب الـ40، في الانتخابات أبرزها:

o حركة نازل آخذ حقي برئاسة مشرق الفريجي، وتقدم 19 مرشحاً.

o حركة امتداد برئاسة علاء الركابي بـ 38 مرشحاً.

O المقاطعون

o ائتلاف الوطنية:

يترأسه إياد علاوي رئيس حزب الوفاق الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق في الحكومة المؤقتة عام 2004. ولا يزال 36 مرشحا من حزب الوفاق الذي يقوده علاوي وحزب دعاة العراق لدعم الدولة، مسجلون في سجلات المرشحين رغم المقاطعة.

o التحالف المدني الديمقراطي:

يترأسه علي الرفيعي، ويضم الحزب الشيوعي العراقي برئاسة النائب المستقيل رائد فهمي، وحزب البصمة الوطني، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، ولا يزال هناك 23 مرشحاً لهذا التحالف مسجلون رسميا لدى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.