عدد الوفيات جراء كوفيد-19 يتخطى عتبة 600 ألف ضحية

أفادت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا تخطى عتبة 600 ألف في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 231 مليون نسمة وسجل أكثر من 21,5 مليون إصابة بفيروس كورونا.

موقع تابناك الإخباري_وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، على الرغم من اعتقاد العديد من الخبراء أن الأرقام الرسمية للحكومة لا تعكس الواقع.

من جهتها تخطت الولايات المتحدة مؤخرا عتبة 700 ألف وفاة بكوفيد، مع أن عدد سكانها أقل 35 بالمئة من سكان البرازيل.

وسجلت البرازيل 615 وفاة جديدة أمس الجمعة، إضافة إلى 18 ألف إصابة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت مارغريت دالكولمو الأخصائية في أمراض الرئة والباحثة في معهد فيوكروز، "الوضع يتحسن لكن لا يمكن أن نتخلى عن إجراءاتنا الوقائية".

وأضافت أنه لا يمكن اعتبار الجائحة تحت السيطرة إلا بعد الانتهاء من "تلقيح 80 بالمئة من السكان".

وحتى الآن تلقى 71,4 بالمئة من البرازيليين جرعة لقاح واحدة على الأقل ضد كوفيد و45,9 بالمئة فقط تلقوا اللقاح كاملا.

وأطلقت البرازيل حملتها للتلقيح ضد كوفيد أواخر كانون الثاني/يناير بعد أسابيع عدة على إطلاق الأرجنتين والولايات المتحدة حملتيهما، وهو أمر أعاده متخصصون الى غياب التخطيط الحكومي.