أبرز الأرقام التي تميّز انتخابات مجلس النواب 2021

يتحضر العراق لعرسه الانتخابي يوم غد الأحد، حيث يتوجه العراقيون في انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد لبلادهم.

موقع تابناك الإخباري_يتحضر العراق لعرسه الانتخابي يوم غد الأحد، حيث يتوجه العراقيون في انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد لبلادهم.

وفيما يلي أبرز الأرقام التي تطبع انتخابات مجلس النواب 2021:

(1)

لأول مرة، أقر البرلمان العراقي نظام اقتراع أحادي تجري على أساسه انتخابات الأحد، حيث يصوت كل ناخب وفقه لمرشح واحد.

(2)

تشهد البلاد ثاني انتخابات برلمانية منذ تحرير الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.

(3-5)

تنتخب كل دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، بحسب عدد سكانها.

(4)

يجري انتخاب النواب لدورة من أربع سنوات.

(5)

يقترع العراقيون لاختيار برلمان جديد في انتخابات هي الخامسة منذ عام 2003.

(9)

تخصص تسعة مقاعد في البرلمان المنتخب للأقليات، موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين، وتمثل أقل من 3% من عدد مقاعد البرلمان.

(21)

يتنافس 21 تحالفا على الوصول إلى البرلمان، والفائز باكبر كتلة نيابية منهم سيمنح حق تسمية رئيس الحكومة.

(58)

انضم 58 حزبا عراقيا إلى تحالفات انتخابية للتنافس عى المقاعد السلطة التشريعية.

(83)

قسم العراق لـ83 دائرة، بما يتناسب مع تخصيي 83 مقعدا أيضا للنساء، تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي لمقاعد البرلمان.

(167)

يشارك 167 حزبا عراقيا في انتخابات كانت قد دعت بعض المجموعات المعارضة إلى مقاطعتها.

(329)

يتنافس المرشحون على 329 مقعدا هو عدد مقاعد البرلمان العراقي.

(789)

يشارك في انتخابات البرلمان العراقي 789 مستقلا، يمثلون أقل من ربع المرشحين للانتخابات.

(950)

أعلنت 950 امرأة ترشحها لانتخابات عام 2021، لكن هذا الرقم يمثل أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018.

(3240)

يرشح 3240 عراقي نفسه للانتخابات، حيث سيستبعد حوالي 90% منهم بمجرد فرز الاصوات، ليستقبل البرلمان الجديد 329 فائزا بينهم 83 سيدة.

(8273)

ينتشر 8273 صندوق اقتراع على مجمل الأراضي العراقية لاستقبال أصوات المقترعين في انتخابات الأحد.

(23 مليون)

يمكن لـ23 مليون عراقي أن يقترعوا في انتخابات الأحد، كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.

(25 مليون)

يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا، كان يحق لجميعهم الحصول على البطاقات البيومترية، من أجل التصويت فعليا.