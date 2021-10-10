النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يؤكد رفضه عضوية كيان الإحتلال في الإتحاد الإفريقي

نظم التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة لقاءً ثقافيًا ضم العديد من الشخصيات السياسية والوطنية والحزبية في لبنان وفلسطين عبر تقنية الزوم بالعديد من البلدان العربية دعمًا لموقف الجزائر في رفض عضوية الكيان الإسرائيلي كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي.
رمز الخبر: ۵۸۳۳۹
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_موقف الجزائر جاء دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لقرار إدخال الكيان الإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي وحفاظا على مبادئه حيث بدأت في الجزائر حملة لطرد الكيان من عضوية الاتحاد التي انضم إليه مؤخرًا بصفة مراقب.

واتفقت الجزائر مع 13 دولة على طرد الكيان الإسرائيلي من عضوية الاتحاد هي (جنوب أفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل).

رئيس التجمع الوطني اللبناني لدعم خيار المقاومة يحيى غدار أكد "أن الجزائر كانت أول دولة عبّرت عن رفضها لصفة عضو مراقب لـكيان الاحتلال وأن دعم القضية الفلسطينية يعدُ أحد ركائز السياسة الخارجية للجزائر، القائمة على دعم الشعوب المستعمرة ".

وأوضح أن هذه العضوية تسمح للاحتلال من أداء مهمات استخباراتية وعسكرية، في ظلّ امتداد رجال أعمال عرب خاصّة في غرب أفريقيا.

وكانت الجزائر قد أعلنت رسميا، أن الوزير لعمامرة بدأ زيارة دول أفريقية شملت: تونس، ومصر، وإثيوبيا، والسودان، بهدف
"محاصرة" المدّ الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وأكدت أنّ هذا التحرك الجزائري هو في الواقع ردّ فعل على حصول "إسرائيل" على صفة مراقب في هذا الاتحاد، وهو الاختراق الذي عملت الدبلوماسية الإسرائيلية على مدى سنوات لتحقيقه.

من جهته شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على أنّ الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي قامت بها “إسرائيل” والاتحاد الأفريقي دون استشارة الدول الأعضاء.

وأضاف، إنّ قبول الاتحاد الأفريقي لـ”إسرائيل” عضوا مراقبا يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة.

وأكد مراقبون أن تحركات الجزائر تأتي في سياق العمل الوطني القومي.. مؤكدين إمكانية نجاح هذه المساعي في طرد "إسرائيل" من عضوية الاتحاد الإفريقي، نظرًا للعلاقة القوية بين دول أفريقيا وفلسطين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد السيستاني يستنكر جريمة التفجير الإرهابي الذي طال المصلين في مدينة قندوز بأفغانستان
مكتب حقوق الإنسان يبدي قلقا بالغا حيال عمليات القتل التي يرتكبها جيش التاتماداو بميانمار
صناعة حلب تطالب الحكومة بتعديل قرار استيراد الأقمشة المصنرة وتدعو لدعم صناعة النسيج الوطنية
انتشار أمني ودوريات مكثفة عشية الانتخابات العراقية
حركة الجهاد والبناء للشعب العراقي: سندخل معركة أخرى سننتصر فيها وهي معركة الانتخابات
مفوضية الانتخابات تعلن استعددها بشكل تام لاستحقاق يوم غد
اليمنيون يحيون الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى بصنعاء
حماس: أي عدوان صهيوني على دول المنطقة هو عدوان على الشعب الفلسطيني
رئيس حركة حقوق للناخبين: انتخابكم لنا هو استفتاء لمشروعية برنامجنا
وزارة حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم برفضها التمديد لفريق الخبراء
الجبهة الشعبية: عدوان الاحتلال على سوريا هو لمحاولة وقف انتصارات الجيش السوري
انتشال 5 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار
الرئيس صالح: المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في بلدنا
دمشق تتعامل مع لجنة الدستور وفق المصالح السورية.. ويجب انهاء الاحتلال
حماس تعلن اختتام اجتماعات مكتبها السياسي بالقاهرة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-10-2021
الكاظمي يجول في شوارع بغداد ويلتقي عددًا من المواطنين في أحد المطاعم +صورة
تحضيرات واسعة في محافظة صنعاء لإحياء ذكرى المولد النبوي
جهود متواصلة للسيطرة على الحريق المندلع في مصنعين بولاية زغوان
استشهاد مواطنين في مديرية الصفراء بصعدة بصاروخ لطيران قوى التحالف السعودي
مواجهات مع قوات الإحتلال في الخليل اثر مسيرة تضامنية مع الأسرى
الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية
الشيخ الخزعلي من الكرخ ببغداد: بعد فتوى المرجعية تحول العراق من ساحة للذئاب الى ساحة للأسود
الكاظمي: الحكومة وفرت كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها
السيد مقتدى الصدر: نحن طلاب إصلاح وأعاهدكم بالإنتصار للوطن
الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع إعانات للمتضررين من العائلات في مناطق شبوة المحررة
قوات الأمن تقمع المتظاهرين ضد التطبيع في جزيرة سترة
مفوضية الانتخابات: لم نسجل اي خروقات خلال التصويت الخاص
مفتي الديار اليمينة يشيد بالتفاعل الشعبي والرسمي في المولد النبوي باليمن