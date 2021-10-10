صمت انتخابي قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة

يدخل الصمت الانتخابي بالعراق، اليوم السبت، حيز التنفيذ قبيل 24 ساعة من انطلاق التصويت بالانتخابات البرلمانية العامة يوم غد الأحد، بحسب ما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالعراق، عبد الأمير الشمري، ، في تصريح صحفي، إن اليوم السبت سيدخل الصمت الانتخابي والإعلامي للمتنافسين في الانتخابات البرلمانية حيز التنفيذ.

ودعا جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي والإعلامي، مبيناً أن قوات الأمن ستواجه أية خروقات أمنية، وتم إبلاغ جميع اللجان الأمنية في المحافظات بالالتزام بتنفيذ هذا الإجراء.

ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للمشاركة في انتخابات نيابية مبكرة هي نتيجة حراك تشرين قبل عامين.

وحددت الخطوط الجوية العراقية موعد توقف رحلاتها، من الساعة 9 مساء اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الاثنين القادم، بحسب التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، تزامناً مع العرس الانتخابي العراقي.

من جهته، اتهم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جهات لم يسمها بالعمل ضد الحكومة العراقية والسعيِ لعدم نجاحها، واصفاً إياهم بالمتربصين.

وذكر الكاظمي، في كلمة مسجلة، أن الانتخابات سُتجرى خلال ساعات رغم الصعوبات التي مر بها العراق.

وشدد الكاظمي على أن العراق ليس حديقة لأحد، ولا يتبع لمكونٍ دون غيره، مؤكدا حرصه على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وتزامنا، أعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص، الذي تم أمس الجمعة، بلغت 69%. وأضافت المفوضية أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821,800.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الجمعة لتصويت العسكريين ونزلاء السجون والنازحين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، فيما يجرى الاقتراع العام يوم غد الأحد في عموم العراق.