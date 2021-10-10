"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في مدينة سيد آباد بولاية قندوز

أعلن تنظيم "داعش إمارة خراسان" في أفغانستان، عبر موقع "تيليغرام"، الجمعة، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا شمال شرق أفغانستان وأودى بحياة العشرات.

موقع تابناك الإخباري_واستشهد 60 مواطناً أفغانياً وأصيب 107 آخرين، اثر تفجير وقع داخل مسجد الكبير في مدينة سيد آباد، بولاية قندوز شمال البلاد.

من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، على حسابه في تويتر، سقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم، موضحاً أن "قوات خاصة تابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث للتحقيق فيه".

بدوره، حمل عضو لجنة الثقافة لطالبان، محمد جلال، تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم، مبديا التزام الحركة باستئصال "داعش" في البلاد.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بسقوط عدد كبير جدا من الضحايا في هجوم استهدف مسجدا في قندوز.