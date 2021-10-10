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ناشطة يمنية: 8 آلاف طفل ضحايا العدوان السعودي

رمز الخبر: ۵۸۳۳۵
تأريخ النشر: 09 October 2021

وانتقدت ابتسام المتوکل، في حوار مع فارس، وسائل الإعلام لعدم قيامها بواجبها حيال الأطفال في اليمن "بل ظلت مأساة الطفولة في اليمن مهملة"، مؤکدة :ما من جريمة بحق الأطفال إلا و لدول العدوان ید فیها وأطفال اليمن كانوا وما يزالون الفئة الأكثر تضرراً من العدوان الذي أرتكب بحقهم مئات المجازر.

وأشارت الى الظروف القاسية التي يعاني منها أطفال الیمن فی ظل العدوان الغاشم، موضحة: أن الأطفال لم يسلموا من القصف والتشريد واليتم لهذا استحقت دول العدوان أن تكون على رأس قائمة منتهكي حقوق الطفل ضمن وثيقة حقوق الانسان العالمية.

و تابعت: ظلت مأساة الطفولة في اليمن مهملة و لا تجد من يقدمها بصورتها الحقيقية الدامية إلا فيما ندر أما الجهات الدولية المعنية بالطفل فقد صمتت كأهل القبور عن الجرائم الوحشية التي اقترفتها دول العدوان.

و اختتمت المتوكل الحوار قائلة: إن مظلومية اليمن كشفت النقاب عن الوجه الحقيقي للمنظومة الدولية وتبقى شاهدا على بشاعة مركّبة مررتها الجهات الدولية المعنية و بررتها بعض الأيادي المأجورة.

ويشار الى ان التحالف السعودي يشن حربا على اليمن، منذ نحو 7 سنوات ، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

أجرت الحوار: معصومة فروزان

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