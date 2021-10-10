اوزبكستان ترفض منح اميركا أرضا لتشييد قاعدة عسكرية

وتابع: إن المسؤولين في اوزبكستان لايدخلون في مفاوضات كهذه لأن القانون لايسمح لهم بذلك.

قال المساعد الاول لرئيس مجلس الشيوخ في اوزبكستان صادق صفايف ان بلاده رفضت منح اميركا أرضا لتشييد قاعدة عسكرية.

واضاف صادق صفایف ان بلاده امتنعت عن الدخول في مفاوضات مع اميركا بشأن نشر قوات الناتو ومعداته بهدف استخدامها في افغانستان.

وتابع: إن المسؤولين في اوزبكستان لايدخلون في مفاوضات كهذه لأن القانون لايسمح لهم بذلك.

وأورد "بوليتيكو" ان الولايات المتحدة تسعى لنشر قواتها قرب افغانستان كما اشار "ريبوست" الى ان البنتاغون يتفاوض مع السلطات في اوزبكستان وبلدان آسيا الوسطى لاقامة قواعد عسكرية على اراضيها.