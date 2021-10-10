النظام البحريني يقمع التظاهرات السلمية المناهضة للتطبيع

واوردت وسائل اعلام ان القوات الامنية البحرينية قمعت المتظاهرين بعد اطلاق شعارات مناهضة للصهيونية والتطبيع مع كيان الاحتلال.

قمعت قوات نظام آل خليفة، اليوم الجمعة، المتظاهرين السلميين في المنامة المحتجين على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوردت وسائل إعلام بحرينية ان تظاهرات حاشدة، خرجت يوم الجمعة، في مختلف مناطق العاصمة المنامة للاحتجاج على التطبيع مع الكيان الصهيوني فيما أورد موقع جمعية الوفاق البحرينية المعارضة ان التظاهرات رافقتها اجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر النظام.

واوردت وسائل اعلام ان القوات الامنية البحرينية قمعت المتظاهرين بعد اطلاق شعارات مناهضة للصهيونية والتطبيع مع كيان الاحتلال.

واشتدت النشاطات الاحتجاجية في البحرين على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في أعقاب زيارة وزير خارجية كيان الاحتلال يائير لابيد للمنامة لافتتاح سفارة الكيان.