الممثلة الايرانية "ويشكا آسايش" تفوز بجائزة في مهرجان أمريكي

وتدور قصة الفيلم "الدفان" حول امرأة تدعى سوده شريف زادغان، تلعب دورها ويشكا أسايش، والتي تواجه تحديًا صعبًا عشية زواجها مرة أخرى.

فازت الممثلة الايرانية "ويشكا أسايش" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان الدولي للافلام الاسيوية في لوس انجلوس عن دورها في فيلم "الدفان".

وحصلت ويشكا أسايش على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في فيلم الدفان من تأليف وإخراج "كاظم مولايي" وإنتاج "سعيد ​​سعيديان".

وأقيم المهرجان حضوريا هذا العام في الفترة بين 23 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2021 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتدور قصة الفيلم "الدفان" حول امرأة تدعى سوده شريف زادغان، تلعب دورها ويشكا أسايش، والتي تواجه تحديًا صعبًا عشية زواجها مرة أخرى.

وتشارك في تمثيل هذا الفيلم ویشکا أسایش، حسن معجوني، مهراوه شریفي‌نیا، بهنوش بختیاري، رضا بهبودي، مهدي حسیني‌نیا، سیاوش جراغي‌بور، محمود نظرعلیان، حمیدرضا محمدي، محمدامین اسدي، یدالله شادماني، ندا دهشیري و كوهر خیراندیش.