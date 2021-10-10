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وفد البرلمان الايراني في روما للمشاركة في "تحضيري مؤتمر تغيّر المناخ"

واستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روما "حمید بیات" الوفد البرلماني الايراني المشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر تغيّر المناخ .
رمز الخبر: ۵۸۳۲۸
تأريخ النشر: 09 October 2021

وصل وفد من البرلمان الايراني العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، الذي يعقد يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.

واستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روما "حمید بیات" الوفد البرلماني الايراني المشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر تغيّر المناخ .

وأوضح السفير الإيراني في روما، خلال اجتماع بالوفد، القدرات الإيطالية في مجال البيئة والزراعة الحديثة، منوهاً باستعداد المسؤولين الإيطاليين للتعاون مع ايران في مجال الزراعة والبيئة وسبل مواجهة التغير المناخي.

وستناقش الاجتماعات التي تأتي بمشاركة 72 بلدا و8 منظمة دولية، الطموحات العالمية لمواجهة تغير المناخ، فضلًا عن تطوير الحلول اللازمة من أجل مواجهة والتعامل مع الأضرار التي التي تنجم عن تغير المناخ في أكثر البلدان تأثرًا، كما تناقش الاجتماعات الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في غلاسكو- اسكتلندا، ويشكل المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.

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